"Es posible jugar todavía mejor", avisa Muguruza

AFP 2/06/2018 - 12:38

La tenista española Garbiñe Muguruza, que impresionó en la pista central de Roland Garros este sábado con una rápida victoria (6-0, 6-2) ante la australiana Samantha Stosur en la segunda ronda, estimó que "es posible jugar todavía mejor".

"Es posible jugar todavía mejor. Me ha gustado mucho jugar en la Philippe Chatrier, que es la pista posiblemente más importante de mi carrera", explicó Muguruza, que ganó allí Roland Garros en 2016, un año antes de llevarse el título en Wimbledon.

En su camino al trofeo de hace dos años en París superó en semifinales a Stosur, que había sido subcampeona en Roland Garros en 2010 y campeona del Abierto de Estados Unidos en 2011, pero que este sábado apenas opuso resistencia.

"Una siempre piensa que va a ser un partido muy disputado. Estoy contenta porque no fue un partido dramático. Ella no tuvo su mejor día y yo he sabido controlar desde la primera bola", celebró.

En octavos de final, Muguruza tendrá como rival a la ucraniana Lesia Tsurenko, 39ª del mundo.

"No estoy pensando en más allá (en la final o el título). No tiene sentido. Es la quinta vez, creo, que llegó a la segunda semana aquí. Ahora sólo toca pensar en Tsurenko", afirmó.

"Soy una jugadora agresiva, que toma muchos riesgos. A veces en vez de entrar un centímetro dentro se va un centímetro fuera. He sabido hoy jugar bien, me ha funcionado bien", concluyó.

dr/pm