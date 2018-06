Odriozola, de la playa al Mundial con 'La Roja'

Invitado sorpresa de España al Mundial, Álvaro Odriozola ha pasado en 18 meses de la 2ªB española a una probable titularidad este domingo en el partido de preparación contra Suiza (19h00 GMT). Un bello ascenso para el lateral, que empezó a jugar al fútbol en las playas de San Sebastián.

Con solo 22 años, el defensa de la Real Sociedad llamó la atención del seleccionador Julen Lopetegui al firmar una gran primera convocatoria internacional en octubre contra Albania (3-0), con un pase decisivo.

A la hora de confeccionador su lista de 23 para el Mundial de Rusia (14 de junio - 15 de julio), el técnico prefirió a Odriozola (2 veces internacional), originario como Lopetegui de la provincia de Guipúzcoa, antes que a otros nombres más contrastados como el del defensa del Atlético Juanfran (22 internacionalidades), el del lateral del Arsenal Héctor Bellerín (3 internacionalidades) o el del barcelonista Sergio Roberto (3 internacionalidades).

Lo que Lopetegui no había podido prever es la lesión muscular de su lateral derecho titular Dani Carvajal con el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones (3-1 contra Liverpool).

Y de esta manera Odriozola se postula para estar en el once inicial este domingo en Villarreal, y puede que en el debut de España en la Copa del Mundo el 15 de junio ante Portugal, en espera de la recuperación de Carvajal prevista para mediados de junio.

- "Me siento preparado" -

"Me siento preparado para ser titular, por supuesto, para eso estoy trabajando", dijo Odriozola esta semana. "Quiero complicar la decisión del entrenador, no sabemos cuánto tiempo va a estar Carvajal lesionado, pero me siento capaz y lo demostraré".

Y pensar que en enero de 2017, el joven vasco todavía jugaba en Segunda B (tercera categoría) con el filial de la Real Sociedad. Pero este lateral ofensivo y técnico subió rápidamente varios escalones, encadenando 50 apariciones en la Liga con el primer equipo y luciendo su cabello castaño por el flanco derecho.

"En un año y medio mi vida ha cambiado para mejor", admite, cuando hace pocos años todavía golpeaba la pelota en la famosa playa de La Concha en San Sebastián.

"Jugaba en esta playa siendo pequeño, soñando con ser futbolista, y a veces los sueños se hacen realidad", escribió el defensor en su cuenta de Twitter al anunciar su inesperada presencia en el Mundial. "De La Concha al Mundial", agregó.

- "Locura" -

Incluso siendo el segundo jugador más joven entre los 23 españoles (Marco Asensio nació un mes después) Odriozola destaca por su madurez y estudia a distancia Ciencias empresariales. Sin emborracharse por los rumores de traspaso al Real Madrid o al FC Barcelona.

"Es un poco locura, pero tienes que digerirlo y mantener los pies en el suelo, ser humilde y trabajar, y tengo la suerte de contar con un buen ambiente familiar y de amigos", afirma.

En el campo, este antiguo centrocampista reconvertido a la posición de lateral (1,75 m) no escatima esfuerzos y su calidad en los centros es maravillosa.

"Nos sorprendió porque nos permite atacar mejor, usar mejor los costados y la profundidad", indicó un entusiasmado Lopetegui en el micrófono de la emisora radiofónica Cadena Ser.

Y esta semana se vio al entrenador conversando con Odriozola al margen del grupo para transmitirle indicaciones tácticas, lo que avala sus opciones de ser titular el domingo contra Suiza, la otra opción, más defensiva, es César Azpilicueta.

¿Hasta donde puede llegar? Álvaro Odriozola no oculta sus ambiciones: "Si tuviera que hacer una porra, pondría a España campeona del mundo", advierte el chaval de La Concha.

