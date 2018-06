Los abogados de Trump aseguran que el mandatario no podría haber obstruido la pesquisa sobre Rusia, según NYT

3/06/2018 - 10:58

Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han argumentado en una carta al fiscal especial Robert Mueller, que investiga la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, que el mandatario no podría haber obstaculizado la pesquisa dadas las facultades que le otorga la Constitución estadounidense, según ha informado este sábado el diario 'The New York Times'.

WASHINGTON, 2 (Reuters/EP)

En la carta fechada el 29 de enero a Mueller, los abogados de Trump sostienen que la Constitución otorga al presidente el poder de "terminar la investigación, o incluso ejercer su poder de indulto", lo que significa que no podía obstruir ilegalmente la investigación, según el diario.

La carta fue una respuesta a las reiteradas solicitudes de la oficina de Mueller para interrogar a Trump. Las negociaciones entre los abogados de Trump y el fiscal especial sobre una posible entrevista han continuado desde entonces.

Como parte de su pesquisa, Mueller está estudiando la posibilidad de que la campaña de Trump se puso de acuerdo con Moscú y que el presidente luego trató de obstruir la investigación. Rusia ha negado cualquier interferencia y Trump ha dicho que no hubo colusión ni obstrucción.

Si el presidente no concede una entrevista y Mueller emite una citación, la interpretación de los poderes ejecutivos por parte de los abogados de Trump probablemente se pondría a prueba en los tribunales.

Al argumentar que Trump tiene el poder de terminar una investigación o indultar personas, sus abogados han dejado abierta la posibilidad de que se referían sólo a una investigación de su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, y no necesariamente a una investigación al presidente, según ha afirmado el New York Times.