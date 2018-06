Maximilian Marterer, el 'sparring' del que Nadal no se acuerda

Rafael Nadal y Maximilian Marterer no se han enfrentado nunca en el circuito ATP, antes de su duelo de octavos de final el lunes en Roland Garros, pero sí se vieron antes las caras, cuando el joven alemán fue 'sparring' de la estrella española.

Era el año 2013 y Nadal, que tenía entonces casi 27 años, iba camino de su octavo título en Roland Garros. Marterer, que ahora tiene 22 años, era una desconocido jugador 'junior' que tuvo el honor de recibir la oferta de participar en el entrenamiento del mallorquín en la capital francesa.

Marterer no ha olvidado ese momento, que fue tan importante para él en su día, pero Nadal no lo recuerda porque para él se trataba entonces de un adolescente de 17 años, que todavía no había despuntado ni se había dado a conocer.

"Obviamente el reto es completamente distinto ahora porque son octavos de final de un Grand Slam pero quiero disfrutar de ello y tratar de buscar mis oportunidades", comentó Marterer el sábado, recordando lo que ocurrió hace cinco años.

El tío y entrenador entonces de Rafa, Toni Nadal, le recomendó que fuera más agresivo y que ganara fortaleza física y masa muscular.

Ambos siguieron sus caminos y Maximilian continuó su progresión y ahora vuelve a verse las caras con Rafa Nadal en Roland Garros.

"Sinceramente, no me acuerdo", admitió el español cuando le hablaron de cuando entrenaba contra Marterer hace cinco años.

A Nadal también le falló la memoria al hablar de los resultados recientes de Marterer, aludiendo a cómo le puso las cosas difíciles a Alexander Zverev en el reciente torneo de Múnich, aunque ese duelo entre ambos nunca llegó a darse en la ciudad bávara. Marterer llegó a eliminar allí al argentino Diego Schwartzman (actual 12º de la ATP) y plantó batalla a otro alemán, Philipp Kohlschreiber (24º del mundo), antes de quedar eliminado ante él en las semifinales.

Donde sí acertó Nadal fue al explicar que le vio un rato en la victoria de Marterer sobre el prometedor canadiense Denis Shapovalov (25º, 19 años) en la segunda ronda en este Roland Garros.

"Es un jugador con un gran potencial. Tiene un buen servicio, un buen revés. Golpea la bola con mucho efecto. Tiene fuerza, así que es un adversario peligroso", analizó Nadal sobre su siguiente adversario.

- Primer examen de la 'NextGen' -

Marterer será el primer jugador de la nueva generación de tenistas, la bautizada como 'NextGen', con el que tendrá que verse Nadal en este Roland Garros, donde hasta ahora superó en tres mangas a otros dos treinteañeros, el italiano Simone Bolelli (32 años) y Richard Gasquet (casi 32), y al argentino Guido Pella, que tiene 28 años.

El jugador alemán está en progresión y es señalado como una de las posibles figuras de un futuro próximo.

Además de sus semifinales en Múnich, este año destacó ya alcanzando la tercera ronda en el Abierto de Australia, donde derrotó en la segunda etapa al español Fernando Verdasco, un 'ex top 10' y exsemifinalista precisamente en el torneo de Melbourne.

En el circuito Challenger ha obtenido grandes victorias y este año fue campeón en Cherburgo (Francia). El año pasado había logrado el trofeo en tres citas, Banja Luka (Bosnia-Herzegovina), Monterrey (México) y Eckental (Alemania).

El reto de poder derrotar a Nadal se presenta quizás demasiado pronto en su carrera, pero no saldrá a la pista derrotado de antemano.

"Quiero hacerle trabajar cada punto. Quiero pensar que tengo una oportunidad, por pequeña que sea", afirmó el joven alemán.

