La OTAN destaca la contribución de Montenegro a la estabilidad de los Balcanes

4/06/2018 - 16:34

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha destacado el papel de Montenegro durante su primer año como miembro de la alianza para garantizar la estabilidad en los Balcanes y ha alabado la decisión del Gobierno de aumentar un 2 por ciento la inversión en defensa para 2024.

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)

Tras su reunión con el presidente del país, Milo Djukanovic, Stoltenberg ha recalcado que la estabilidad en la región también se traduce en "seguridad para toda la zona euroatlántica". Montenegro también colabora con la misión de la OTAN en Afganistán y en los ejercicios de entrenamiento "ha demostrado que puede trabajar conjuntamente con otras fuerzas", ha declarado el danés.

También ha recordado que mañana se desplegarán tropas griegas e italianas para velar por la seguridad del espacio aéreo de Montenegro y hacer frente a cualquier "amenaza civil y militar", ya que el país no dispone de su propia fuerza aérea.

Djukanovic ha agradecido el apoyo de los aliados y ha reiterado su compromiso con los valores de la alianza atlántica y de la Unión Europea, que ha recordado que sigue siendo su principal objetivo. "Hemos pagado un precio muy alto por vivir de acuerdo a reglas no europeas", ha afirmado.

"Montenegro ha mostrado un compromiso estable y decisivo con el desarrollo europeo y euroatlántico como han demostrado los resultados de las elecciones", ha dicho el presidente recientemente elegido, que ha destacado la "capacidad y responsabilidad" que ha mostrado el país desde su adhesión a la alianza en junio de 2017.

Las relaciones con Rusia ha sido otro de los pilares del encuentro. Ambos dirigentes han coincidido en la importancia del diálogo, en especial "cuando las tensiones son altas". "Tenemos que reaccionar cuando Rusia viola las leyes internacionales" ha aseverado Stoltenberg que ha defendido las sanciones de la UE, ya que la postura de los aliados debe ser "fuerte, clara y común".

Para Djkanovic, la vía punitiva no es la ideal, pero "hemos tenido que aceptar las sanciones esperando que Rusia vuelva a la zona en la que se puede cooperar". "Si no compartiéramos la política de exteriores europea, no habríamos llegado tan lejos en las negociaciones", ha aclarado el montenegrino. No obstante, Stoltenberg ha insistido en la necesidad de cuidar las relaciones con Moscú. "Es nuestra vecina y no queremos aislarla", ha afirmado.