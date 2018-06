Convocan paralización de actividades en el agro por 48 horas en Uruguay

AFP 5/06/2018 - 20:02

El movimiento "Un solo Uruguay", que desde comienzos de año pide al gobierno de Tabaré Vázquez medidas para paliar la caída de actividad en varios sectores productivos y comerciales, convocó a un paro de actividades agropecuarias de 48 horas.

La convocatoria es para lunes y martes próximos, a "un cese de actividades por 48 horas con la presencia de maquinaria, camiones y vehículos en las rutas", explicó a la AFP Guillermo Franchi, uno de los voceros de este movimiento ciudadano que cuestiona las políticas económicas del gobernante Frente Amplio.

La paralización afectará embarques de ganado, traslados, distribución de algunos alimentos procesados, frutas y verduras, explicó Franchi. Además, buscan la adhesión de frigoríficos e industrias lácteas -los principales rubros de procesamiento de alimentos en el país- así como de más empresas de transporte de las que ya adhieren al movimiento.

La protesta tiene como objetivo "que se atienda la problemática que estamos denunciando desde enero (ndlr: caída de actividad, deterioro del mercado de trabajo, baja competitividad del sector agropecuario). Pasamos por instancias propuestas por el Poder Ejecutivo, mesas de trabajo" y "no se nos contestó nada, no se nos convoca más", reclamó.

"Si no nos escuchan, que nos vean. El tema es concientizar que estamos planteando una situación extremadamente compleja para todo el interior del país y se viene agravando día a día, y no es un verso y una frase hecha", añadió.

"No hay plata, no hay circulante, las cosechas fueron desastrosas, miles de personas están sin trabajo y hay empresas para cerrar, no solo vinculadas al agro", sostuvo.

En un principio, el gobierno de Tabaré Vázquez no recibió a "Un solo Uruguay", el primer movimiento contestatario a las políticas del Frente Amplio desde que asumió el poder en 2005, y prefirió dialogar con agremiaciones tradicionales del campo uruguayo. Pero su presencia masiva en actos y rutas nacionales llevó al Ejecutivo a reconsiderar su postura y recibir a sus principales dirigentes.

Desde entonces, las medidas adoptadas por el gobierno son consideradas insuficientes por el movimiento.

mr/ja