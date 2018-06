Un ministro de Israel aboga por matar a aquellos palestinos que vuelen 'cometas incendiarias' desde Gaza

5/06/2018 - 21:10

El ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan, ha resaltado este martes que las fuerzas de seguridad deberían disparar a matar a aquellos palestinos que vuelen 'cometas incendiarias' desde la Franja de Gaza, tras los incendios registrados en los últimos días a causa de esta práctica, en el marco de las protestas en el enclave palestinos.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"El hecho de que Hamás permita el vuelo de estas cometas significa que debemos volver a los asesinatos selectivos, y los responsables de estas cometas y los comandantes de Hamás deben ser objetivos", ha dicho Erdan.

"Nuestro enemigo está intentando dañar la resiliencia de los civiles porque entienden que no pueden dañar al Ejército, pero no tendrán éxito", ha agregado, según ha informado el diario local 'Times of Israel'.

Asimismo, ha manifestado que "en las últimas semanas, los golpes del Ejército han causado un daño significativo a la infraestructura de Hamás", antes de recalcar que "cualquier ataque recibirá una dura respuesta".

"El terrorismo con cometas es muy grave, y cualquiera que las use debe temer por su vida", ha remachado Erdan.

Las palabras del ministro han llegado dos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desvelara un plan para que las autoridades israelíes se queden con parte de los impuestos que recaudan en nombre de la Autoridad Palestina para compensar los daños provocados por estas 'cometas incendiarias'.

En respuesta, el portavoz del Ejecutivo palestino, Yusef al Mahmud, advirtió en contra de esta posibilidad y resaltó que esta deducción de fondos sería "un acto de robo y bandidaje", tal y como recogió la agencia palestina de noticias WAFA.

La frontera entre Israel y el enclave palestino ha sido escenario de un incremento de la violencia desde el 30 de marzo, cuando arrancó la 'Gran Marcha del Retorno' para reclamar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.

Desde entonces, la represión israelí de las protestas se ha saldado con la muerte de cerca de 120 palestinos, sin que haya ninguna baja israelí.

La jornada más letal fue la del 14 de mayo, día en que Estados Unidos inauguró su nueva Embajada en Jerusalén, lo que supone reconocer la ciudad santa como capital de Israel, y víspera de la 'Nakba' o 'Día de la Catástrofe', en el que se conmemora el inicio del éxodo palestino. Más de 60 personas murieron por los choques con las tropas hebreas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 18 de mayo la apertura de una investigación para esclarecer los posibles crímenes de Israel durante la represión de las últimas protestas en Gaza, a pesar de las críticas del Gobierno de Netanyahu.

La resolución que proponía la creación de una comisión 'ex profeso' para analizar la situación fue aprobada con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra, los de Estados Unidos y Australia. España voto 'sí', mientras que otros países europeos como Reino Unido, Alemania, Eslovaquia, Hungría o Croacia optaron por la abstención.