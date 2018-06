Más de 100 bomberos tratan de apagar un gran incendio al sur de Hyde Park (Londres)

Un incendio de gran magnitud en el lujoso Hotel Mandarin Oriental,cercano a la embajada francesa, mantiene cerrado el centro de Londres desde las 17:00 hora peninsular española. Según muestran las imágenes compartidas por testigos en redes sociales una densa humareda cubre la ciudad.

Un denso humo cubre las calles cercanas al Mandarin Oriental Hotel, un exclusivo alojamiento de cinco estrellas en el centro de Londres. Por causas que aún se desconoce las últimas de sus doce plantas están en llamas.

Hasta la zona, han enviado 20 dotaciones de bomberos, alrededor de 120 efectivos. Las calles aledañas han sido cerradas mientras "los servicios de emergencias intentan controlar el fuego", comunica la Brigada de Bomberos de Londres que, además, informa de que el fuego comenzó en la última planta de hotel.

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk