Bardet critica a Froome pero respeta su decisión de seguir compitiendo

AFP 6/06/2018 - 19:29

El ciclista francés Romain Bardet se mostró crítico sobre la decisión de Chris Froome de continuar compitiendo, pese al control antidopaje anormal del británico en la Vuelta a España de 2017, pero precisó que respeta su derecho a seguir corriendo con el pelotón, hasta que se decida una eventual sanción.

"Me incomoda mucho comentar sin cesar un caso que avergüenza a todo el mundo, incluido Froome", comentó a la AFP Bardet, este miércoles, tras la tercera etapa del Criterium del Dauphiné.

El francés era preguntado sobre el asunto después de unas palabras suyas publicadas en el diario belga Het Nieuwsbland: "Si estuviera en su situación, no contemplaría estar en la salida del Tour de Francia y me daría vergüenza encontrarme relacionado con un asunto así".

La sustancia detectada, el salbutamol, no es de las que implica automáticamente una suspensión provisional.

"Mi posición no ha cambiado. Pero como ya he dicho, respeto la decisión de Froome de correr. No tengo nada más que decir, como Tom Dumoulin. No lo haría si estuviera en su lugar, por convicción y porque mi equipo formar parte del MPCC (Movimiento por un Ciclismo Creíble). Hay un principio de precaución que defiende. Es una opción voluntaria, que sólo me concierne a mí", afirmó.

El equipo de Froome, el Sky, no forma parte del MPCC, un grupo de adscripción voluntaria que propugna que un corredor no compite en un caso como el de Froome hasta que haya una resolución.

Froome, cuatro veces vencedor del Tour de Francia, ganó a finales de mayo su primer Giro de Italia.

jm/jcp/dr