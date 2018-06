Putin pide que Rusia pueda tener acceso a Yulia Skripal y a la investigación del envenenamiento

7/06/2018 - 13:56

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha defendido la necesidad de que Rusia tenga acceso a Yulia, la hija del exespía ruso Sergei Skripal envenenado en Reino Unido, y de participar en la investigación en torno a los hechos, de los que Londres ha responsabilizado a Moscú, que niega estar detrás de lo sucedido.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Quisiéramos que nos dieran la posibilidad, primero, del acceso a nuestros ciudadanos, en este caso a Yulia, y que nos den la posibilidad de participar a fondo en la investigación", ha defendido el mandatario durante el programa Línea Directa, en el que los ciudadanos le han planteado preguntas.

El presidente ruso ha defendido que "hasta que esto no suceda, nos resultará difícil comentar algo". "Si, como afirma Reino Unido, contra estas personas se aplicó una sustancia tóxica militar, habrían muerto en cuestión de minutos o segundos en el lugar de los hechos, lo cual, gracias a Dios, no ocurrió", ha subrayado, incidiendo en que "eso significa que nos enfrentamos a algo diferente y no a una sustancia tóxica militar".

Skripal, que vivía exiliado en Reino Unido y tenía nacionalidad británica, y su hija, de nacionalidad rusa, fueron hallados inconscientes a principios de marzo cerca de un centro comercial en Salisbury. La joven, que había viajado a visitar a su padre, fue dada de alta a principios de abril mientras que el antiguo espía recibió el alta a mediados de mayo.