Fallece Francis Smerecki, entrenador de Griezmann en las juveniles de Francia

AFP 7/06/2018 - 14:55

El entrenador Francis Smerecki, campeón de Europa Sub-19 con Francia en 2010 dirigiendo a jugadores como Antoine Griezmann, falleció a la edad de 68 años este jueves después de una larga enfermedad, anunció la Federación francesa de fútbol (FFF).

"Voy a jugar por él, en Rusia", escribió este jueves el atacante estrella de los Bleus, para rendir homenaje a uno de sus mentores.

"Cuando integré las selecciones juveniles y luego el primer equipo, siempre me lo cruzaba con mucho placer en Clairefontaine (centro de entrenamiento nacional francés)", añadió "Grizou" en su cuenta oficial de Twitter.

"Su deceso me da mucha pena. Es un entrenador que ha ayudado mucho en el desarrollo de mi carrera. El señor Smerecki es quien me permitió vestir la camiseta bleu por primera vez, en el mes de marzo de 2010, en un amistoso contra Ucrania, cuando nadie me conocía realmente en Francia, cuando jugaba en la Real Sociedad", apuntó el delantero del Atlético de Madrid.

Smerecki se dio a conocer al gran público después del caso de las cotas en 2011: durante una reunión de la Dirección Técnica Nacional (DTN), se opuso con firmeza a la idea de imponer cotas de binacionales en las selecciones juveniles.

Después de una modesta carrera como jugador, entrenó a varios clubes, especialmente al Guingamp (1993-1999), antes de entrar en la estructura de la FFF para ocuparse de las selecciones juveniles.

En 2010, se hizo con el título de campeón de Europa Sub-19 con un equipo en el que estaban Antoine Griezmann y Alexandre Lacazette. Al año siguiente alcanzó las semifinales del Mundial Sub-20 con este mismo grupo de jugadores. Smerecki también fue finalista de la Eurocopa Sub-17 en 2008 y de la Eurocopa Sub-19 en 2013.

