Soderling confiesa que Federer no le dio las gracias por ganar a Nadal en 2009

AFP 7/06/2018 - 15:18

El antiguo tenista sueco Robin Soderling afirmó este jueves en tono de broma que el suizo Roger Federer no le dio las gracias por convertirse en 2009 en el primer hombre en derrotar a Rafa Nadal en Roland Garros, lo que a la postre posibilitó el título de Federer.

Soderling eliminó a Nadal, por entonces cuatro veces campeón de Roland Garros, en octavos de final, rompiendo una racha de 31 partidos consecutivos ganados por el mallorquín en el Grand Slam parisino.

El sueco alcanzó la final, donde cayó ante Federer, que completó así su palmarés con un título al menos en cada uno de los Grand Slam.

"No, no me dio las gracias, todavía estoy esperando", bromeó este jueves Soderling, de 33 años, desde Roland Garros.

"Cuando él vio que gané a Rafa, creo que se puso un poco feliz, por supuesto. Pero quizá podría haberle ganado en la final, ¿quién sabe?", añadió Soderling.

Soderling alcanzó la final de Roland Garros de nuevo un año después, aunque en aquella ocasión Nadal se tomó la revancha y se apuntó su quinta Copa de los Mosqueteros.

El sueco vio terminada su carrera en 2011 al ser diagnosticado de mononucleosis.

Soderling afirmó que Federer, que optó por no jugar sobre la tierra batida para reservarse para la temporada de hierba, estaría disputando Roland Garros si no tuviese este título en su palmarés.

"Creo que si Roger no hubiese ganado Roland Garros él seguiría jugando aquí", declaró.

"Ahora él opta por no jugar nada sobre arcilla los dos últimos años, lo que creo que es una buena decisión, porque él desea prolongar su carrera lo máximo posible", consideró Soderling.

El sueco opinó que tanto Federer como Nadal mantienen sus ambiciones de tener el mayor número de torneos de Grand Slam en su palmarés.

"Los dos aún están hambrientos, pero creo que la rivalidad entre ellos en la pista les ayudó a los dos", indicó.

"Creo que quizá esa es una de las razones por las que Roger aún sigue jugando, porque siente que si se retira ahora o pronto, y Rafa sigue jugando unos años más, quizá supere alguno de sus récords", concluyó Soderling.

dj/iga/am