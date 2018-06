Umtiti dice que llega al Mundial sin presiones extras tras prolongar con el Barça

"Me siento más liviano, voy a poder concentrarme en el terreno de juego. Quería arreglar esto antes del Mundial", subrayó este viernes el defensor central de los Bleus Samuel Umtiti, al respecto de su reciente prolongación de contrato con el Barcelona que le quita un problema grande de su cabeza.

"Esperaba un mensaje de su parte (del Barcelona) y es lo que sucedió. Había dicho que no tenía noticias sobre el tema y al día siguiente, llegamos a un acuerdo con el Barcelona. Es lo que quería, arreglar esta historia antes del Mundial" para jugar tranquilo, explicó el defensa de 24 años, la víspera del partido amistoso que disputará con Francia frente a Estados Unidos, como preparación para Rusia-2018.

"Me siento más liviano, no me voy a preguntar más cómo se van a dar las negociaciones. Me puedo concentrar exclusivamente en el terreno de juego y tener un buen rendimiento", concluyó.

Umtiti firmó el lunes pasado una prolongación de contrato hasta 2023 con el club azulgrana, con un aumento salarial que dejó contento al exdefensa del Lyon. Por su parte, el Barça subió su cláusula de blindaje a la suma de 500 millones de euros, para descartar cualquier intento de seducción por parte de otro equipo.

Su seleccionador, Didier Deschamps, también se mostró alegre por el tema arreglado y lo manifestó con una broma: "Pienso que es su banquero el que está más contento de todos. Aunque él también".

