"Si está sano, Nadal podrá ganar muchas veces más" Roland Garros, vaticina Del Potro

AFP 8/06/2018 - 18:26

El argentino Juan Martín Del Potro, eliminado este viernes de Roland Garros al perder en semifinales ante el número 1 del mundo Rafa Nadal, auguró que el tenista mallorquín "podrá ganar muchas veces más" Roland Garros "si está sano".

Nadal "tiene muchas chances de ganar el domingo, y posiblemente gane. Si está sano podrá ganar (Roland Garros) muchas veces, al igual que Roger Federer Wimbledon", afirmó Del Potro en conferencia de prensa.

El tenista argentino lamentó la pérdida del primer set, en el que mostró su mejor tenis ante el 10 veces ganador del Grand Slam parisino. "Sabía que Nadal va de menos a más, y que si no me adelantaba en el primer set el partido iba a ir como fue. Si lo hubiera ganado el desarrollo quizá hubiera sido diferente", afirmó la 'Torre de Tandil' que el lunes será cuarto en el ranking mundial.

"Jamás lo habría imaginado, ni yo ni cualquier persona que me hubiera seguido (...) Agradezco a esa gente que no dejó que me retirase", expresó el argentino, que comenzó Roland Garros como 6º del mundo.

"Aunque el ranking no es mi prioridad los que están por arriba de mí son los mismos de hace 10 años, los mejores de la historia, una linda foto para ver", indicó.

