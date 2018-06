Detienen durante tres horas a un imitador de Kim Jong Un en el aeropuerto de Singapur

9/06/2018 - 8:26

Un cómico australiano conocido por imitar al líder norcoreano Kim Jong Un ha denunciado que ha sido detenido por las autoridades de Singapur este viernes e interrogado acerca de sus ideas políticas antes de poder entrar en el país.

SINGAPUR, 8 (Reuters/EP)

El incidente se ha producido tan sólo días antes de que la ciudad reciba al presidente norteamericano, Donald Trump, y el líder norcoreano para la esperada cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.

Howard X, que no ha querido dar su nombre a la agencia Reuters, ha asegurado que ha sido retenido durante al menos dos horas al llegar al aeropuerto de Changi, en Singapur. "Me han preguntado acerca de mis ideas políticas y sobre si he participado en manifestaciones en países extranjeros", ha contado, al tiempo que ha afirmado que las autoridades le han advertido que debería mantenerse alejado de las zonas donde se va a celebrar la cumbre.

De acuerdo con las autoridades de Inmigración en el aeropuerto de Singapur han emitido un comunicado en el que han explicado que los viajeros que lleguen al país pueden ser sujetos a controles adicionales por motivos de seguridad.