Colombia sufre: se cae Fabra, primer dolor de cabeza para Pekerman

AFP 9/06/2018 - 21:51

La infortunada lesión del lateral izquierdo Frank Fabra a seis días del inicio Mundial de Rusia-2018 puso en aprietos al seleccionador de Colombia, José Pekerman, una zona en la que el defensor de Boca Juniors destacaba por su vocación ofensiva.

Fabra, de 27 años, sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante una práctica del combinado cafetero el viernes en la sede deportiva del AC Milán, donde se encuentra instalado hace 14 días.

"El jugador presentó un trauma en rotación, giró solo y la rodilla no lo hizo, ahí se rompió el ligamento. Una vez pasó, lo revisamos y luego le realizamos imágenes diagnósticas que corroboraron la lesión", dijo este sábado el médico del equipo, Carlos Ulloa.

El galeno precisó que conocida la gravedad de la lesión, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se puso en contacto con Boca Juniors para determinar el día del traslado a Buenos Aires, adonde será intervenido quirúrgicamente en una fecha a decidir por el club argentino.

"El procedimiento quirúrgico en este tipo de lesiones es un reemplazo completo del ligamento. Boca realizará el procedimiento en Buenos Aires. El tiempo de incapacidad es de seis meses, es la normalidad en estos casos", agregó Ulloa.

"En principio quisimos que no fuera nada grave, tan pronto nos acercamos al jugador en la cancha y cayó, ya estábamos bastante preocupados, el sintió el traquido de la rodilla, y en ese momento nos dimos cuenta que era algo grave", reconoció.

"Luché, trabajé, me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso. Me duele el alma", se lamentó Fabra en un mensaje en Instagram.

- ¿Que se pierde sin Fabra? -

Pekerman tiene desde hace semanas el once titular para enfrentar a Japón en el debut en Rusia-2018, en la apertura del Grupo H el 19 de este mes en Saransk, y Fabra era el elegido para ocupar la plaza de lateral izquierdo, como lo hizo el clasificatoria sudamericana.

El 'xeneize' le ofrecía al equipo un generoso despliegue por su sector, pasando con velocidad al ataque para incorporarse al circuito ofensivo. Fuerte en el uno contra uno, Fabra cumplía bien en tareas defensivas, pero su característica era atacar.

En la pasada temporada de la Superliga argentina de primera división, el defensor colombiano fue uno de los hombres clave en el esquema del 'Mellizo' Guillermo Barros Schelotto, e incluso se daba por contada su salida del club con destino a Europa después del Mundial.

Everton de Inglaterra y el Nápoles de Italia eran los dos clubes que más interés habían mostrado por el colombiano en los últimos meses.

Aunque la FCF no ha hecho oficial la convocatoria del sustituto de Fabra, Pekerman tiene en Johan Mojica, del Girona español, y dentro del grupo oficial de 23 jugadores, a la primera opción para llenar la vacante.

Fuerte y veloz, Mojica, de 25 años, llegó al fútbol español en 2013 de la mano del Rayo Vallecano. Entre 2014 y 2016 fue cedido al Real Valladolid y volvió a Vallecas para la temporada 2016-2017.

Girona apareció en su camino y volvió a ser cedido desde el último año y en dos temporadas con los blanquirrojos acumula buenos números y destacadas actuaciones.

Otra carta que maneja el estratega argentino es la convocatoria de Farid Díaz, del Olimpia de Paraguay y de 33 años, quien jugó por última vez con la selección cafetera en la victoria 2-0 sobre Ecuador en Quito, en marzo de 2017 por la clasificatoria sudamericana a Rusia-2018.

cl/ma