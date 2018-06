El VAR, un desafío para la 'Roja' en el Mundial

El videoarbitraje (VAR) "ha venido para quedarse" y su influencia en los partidos que jugará la selección española en el Mundial supone un desafío y una preocupación para la 'Roja', la mayoría de cuyos jugadores no tienen experiencia que esta tecnología.

"No vale de nada decir me gusta más, me gusta menos o patalear, el VAR existe, ha venido para quedarse y los profesionales tenemos que aceptarlo de buen grado y tratar de adaptarnos", aseguraba el viernes el seleccionador español, Julen Lopetegui.

La 'Roja' es uno de los equipos que va a descubrir la aplicación de esta nueva tecnología en competición, tras haber tenido sólo algún contacto experimental como en un amistoso contra Francia en marzo de 2017 (2-0), en el que el VAR anuló un gol francés y dio validez al segundo de España.

También estaba, aunque no hubo que recurrir a él, en el amistoso que la 'Roja' jugó el sábado contra Túnez en Krasnodar (1-0), a pocos días de abrirse el primer Mundial en el que se utilizará oficialmente esta nueva forma de arbitraje.

La Liga española prevé introducir el videoarbitraje en la temporada 2018/2019 por lo que la mayoría de los jugadores de la 'Roja' van a estrenarse con esta tecnología, con la que sólo han tenido experiencia algunos futbolistas que juegan fuera de España como el centrocampista del Bayern de Múnich, Thiago Alcántara, o el defensa del Chelsea, César Azpilicueta.

- 'Una ayuda para el fútbol' -

"Yo personalmente tengo experiencia en algunos partidos en Inglaterra, donde lo hemos probado. La verdad es que fue una experiencia muy positiva", aseguró el viernes en rueda de prensa Azpilicueta.

"Creo que dando la información necesaria y entendiendo de que se trata, lo tenemos que ver como una ayuda más para el fútbol", añadió Azpilicueta.

Buscando tener esa información, la 'Roja' recibió el viernes una charla sobre el uso del VAR en el Mundial de Rusia en su centro de entrenamiento en Krasnodar.

El VAR sólo se va a usar en cuatro situaciones: tras un gol anotado, en caso de penal, tarjeta roja, o error directo sobre la identidad de un jugador advertido o expulsado.

Además, no será el árbitro de campo el que solicite la acción del VAR sino que será el árbitro encargado del videoarbitraje el que avisará al árbitro principal.

Pero, lo que preocupa al seleccionador español es la influencia que pueda tener en el juego español unos parones inesperados.

"Ha habido situaciones en que los reinicios han sido caros para algunos equipos y para otros han sido productivos", relató el viernes el seleccionador español.

- 'Esfuerzo de concentración' -

"Cuando hay un parón de juego inhabitual, para equipos que no están habituados al tema del VAR, Portugal si lo está, nosotros no, tenemos que hacer un esfuerzo de concentración para poder aprovechar ese momento de manera correcta", dijo Lopetegui.

El próximo viernes, en el partido contra Portugal, en el arranque mundialista para ambas selecciones, el desafío será no desconectarse del encuentro si se producen los parones VAR y la ralentización del juego.

"Salvando las distancias de un Mundial con cualquier otra competición, yo he podido tenerlo tanto en la Liga alemana como en la Copa y es cierto que te da un poquito más de lentitud a la hora de momentos claves porque se corta un poco en ciertos tramos", considera el centrocampista del Bayern de Múnich, Thiago Alcántara.

"Pero, en general es una ayuda para los árbitros, para la esencia del juego", añadió el centrocampista de la 'Roja', que señala que servirá para "aclararlo todo, tener todo un poquito más justificado y sobre todo más justo".

"Tener el VAR es una gran oportunidad de eliminar un gran error", recordaba el sábado el suizo Massimo Busacca, jefe del departamento arbitral de la FIFA, aunque el antiguo árbitro brasileño Carlos Velasco también recordó que habrá que tener un poco "paciencia" hasta el perfecto acople de esta nueva tecnología.

