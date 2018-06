El nuevo ministro de Economía confirma su intención de mantener a Italia en el euro

10/06/2018 - 13:38

El nuevo ministro de Economía de Italia, Giovanni Tria, ha ratificado su deseo de mantener al país en la eurozona, tras la crisis desatada por la nominación de Paolo Savona, un detractor de la moneda europea, como titular de esta cartera, según una entrevista publicada este domingo por 'Il Corriere della Sera'.

ROMA, 10 (EUROPA PRESS)

"La posición del Ejecutivo es clara y unánime. No se está discutiendo ninguna propuesta para salir del euro", ha dicho Tria, en respuesta a una pregunta que ha planeado sobre el nuevo Gabinete de Giuseppe Conte desde que comenzó su andadura esta semana.

Tria ha explicado que no solo no se plantea una eventual retirada de la eurozona, sino que el Gobierno y él en particular tienen como propósito impedir que se den las condiciones económicas y financieras que puedan amenazar la continuidad de Italia en el euro.

En este sentido, ha aclarado que pretende impulsar el crecimiento económico sin afectar a los objetivos de déficit y deuda establecidos por la UE. "Vamos a ser plenamente coherentes", ha sostenido. "No es lo correcto porque Europa nos lo dice, sino porque no hay necesidad de romper la confianza en nuestra estabilidad financiera", ha argumentado.

Por otro lado, ha restado importancia a las convulsiones en los mercados por la crisis de gobierno en Italia. En opinión de Tria, es normal que haya fluctuaciones en los momentos de "cambio político". "Pero los fundamentos de nuestra economía son sólidos", ha defendido.

El Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga tuvieron que apartar a Savona de Economía, colocándole en el Ministerio de Asuntos Europeos, para que el presidente, Sergio Mattarella, diera luz verde a un gobierno de coalición que ha puesto fin al bloqueo provocado por los resultados de las elecciones generales del 4 de marzo.