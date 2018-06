Gündogan está "conmocionado" con acusación de deslealtad a Alemania

AFP 10/06/2018 - 13:46

El internacional alemán de origen turco Ilkay Gündogan, muy criticado en las últimas semanas en su país por haber posado en una fotografía con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo estar "conmocionado" por los reproches de deslealtad con respecto a los valores alemanes.

Gündogan y su compatriota Mesut Özil, también presente en las fotos de la polémica a mediados de mayo, fueron acusados por la Federación Alemana de Fútbol (DFB) de haberse dejado "manipular" y han sido objeto de una oleada de críticas venidas desde distintos ámbitos de la política, especialmente desde la extrema derecha y los Verdes.

Özil se ha negado a hablar del incidente públicamente, pero Gündogan sí que quiso responder a las preguntas de un pequeño grupo de medios, entre ellos la agencia SID, filial deportiva alemana de la AFP, durante la concentración mundialista de la Mannschaft.

"Por supuesto, mis compañeros se han interesado por este tema. En la mesa no sólo hablamos de deporte, era un tema de conversación. Querían saber cómo se produjo. Pero lo más importante son las explicaciones que dimos en Berlín a los dirigentes de la Federación, los responsables deportivos del equipo nacional y el presidente de la República (Frank-Walter Steinmeier). Aprovechamos esas ocasiones para explicar que compartimos al 100% los valores de Alemania", explicó.

Gündogan y Özil, jugadores del Mánchester City y el Arsenal, habían sido invitados por una fundación a un encuentro en Londres con Erdogan, que estaba en campaña electoral, en calidad de "jugadores de la Premier League de origen turco".

"Algunas reacciones me afectaron, sobre todo los ataques personales. Estos últimos años hemos hecho mucho por la integración en Alemania. No tenemos sólo en nosotros un lado turco, heredado de nuestros padres y nuestras familias. Nacimos y crecimos en Gelsenkirchen. Es una ciudad con un gran porcentaje de inmigrantes. Por eso me quedé muy sorprendido de escuchar decir que no estábamos integrados y que no queríamos vivir de manera conforme a los valores alemanes", afirmó.

Lo vivido tras la foto "fue una experiencia difícil", pero Gündogan reafirmó su sentimiento alemán y dijo que "nunca se pretendió tomar una postura política".

Gündogan ha sido abucheado por este motivo en los dos amistosos premundialistas de la Mannschaft, la derrota en Austria el pasado fin de semana (2-1) y la victoria sobre Arabia Saudí (2-1) el viernes.

