Los nacionalizados, la difícil elección entre dos países

AFP 10/06/2018 - 16:33

Nacidos en un país diferente a la selección que defienden, habiendo incluso pasado algunos por equipos juveniles de otra selección, optaron finalmente por la nacionalidad deportiva de su país de acogida o el de sus padres, por lo que habrá un buen número de jugadores nacionalizados en el Mundial-2018.

"Son elecciones estúpidas, son chicos estúpidos que deberían haber tenido un poco de paciencia": si volviera a leer las declaraciones de Marco van Basten pronunciadas contra él en marzo del 2016, cuando el exjugador del Milan era seleccionador adjunto de Holanda, el internacional marroquí Hakim Ziyech debería decir que ha hecho una buena elección.

Dos años después de haber renunciado a los 'Oranje', una de las selecciones grandes que no se ha clasificado para el Mundial, el jugador nacido en Dronten (Holanda) participará en su primera Copa del Mundo con Marruecos, mientras que Van Basten no estaría en Rusia... ¡De no ser por su puesto de responsable de desarrollo técnico de la FIFA!.

Del 'español' Keita Baldé (Senegal) al 'francés' Raphaël Guerreiro (Portugal), pasando por 'el brasileño' Diego Costa (España), el 'danés' Frederik Schram (Islandia), o el 'iraní' Daniel Arzani (Australia) y el 'alemán' Leon Balogun (Nigeria), el caso de Ziyech está lejos de ser aislado. En las 32 selecciones en liza en el Mundial, solo siete (Brasil, Arabia Saudí, Irán, Alemania, Colombia, México y Corea del Sur) no han convocado a ningún jugador nacido fuera de sus fronteras nacionales en estos dos últimos años.

En total, de los 1.032 jugadores que han participado en la fase de clasificación con los equipos que han logrado el billete y los 40 jugadores rusos tenidos en cuenta por su selección, 98 nacieron en un país diferente a la selección representada (9,1%), según un estudio del Centro Internacional de estudio del deporte (CIES) de Neuchâtel.

- "La elección de corazón" -

¿Las razones de este fenómeno? "La intensificación de la movilidad a escala global", "el intercambio de poblaciones", "o el acceso del fútbol a todas las capas de la sociedad", emigrantes y asimilados, se encuentran entre las causas presentadas por los autores del estudio.

Pero sobre todo el cambio de reglamento de la FIFA en 2009, dando la posibilidad a un jugador de cambiar la selección nacional después de los 21 años (con la condición de no haber nunca antes jugado con la selección), aceleró las cosas.

A tal punto que hoy en día, las tensiones entre la selección del país de los padres y el país de nacimiento comienzan a multiplicarse para ser la primera opción de los jóvenes con alto potencial.

El caso Nabil Fekir lo puso de manifiesto en marzo del 2015: durante un tiempo tentado por Argelia, el prodigio de Lyon finalmente eligió Francia, después de varias idas y venidas.

Antes de esto, en 2011, la web Mediapart había descubierto que miembros de la Federación francesa, el país 'más afectado' con una treintena de jugadores que se decantaron por otras selecciones, incluso habían mencionado el establecimiento de 'cuotas' para frenar la fuga de talentos, lo que provocó una protesta pública.

¿Pero cómo se establece al final la elección de un jugador? La respuesta pasa por una expresión de uso frecuente: "la elección del corazón", una razón "que no se explica", sentencia el internacional tunecino Naïm Sliti, nativo de Marsella.

- "Todos se enriquecen mutuamente" -

"De pequeño, yo quería jugar para Túnez. Por supuesto cuando te hacen la pregunta ¿Y Francia? ¡También te gusta Zidane!... pero yo no sé por qué eso está en el corazón, así que no lo puedes explicar", indica a la AFP.

En un vestuario donde a veces seis lenguas pueden coexistir como el de Marruecos (árabe, francés, portugués, español, holandés, bereber), ¿Cómo se conserva el buen entendimiento entre 'locales' y jugadores con doble nacionalidad? Sobre todo si como en el caso de Túnez, algunos 'reclutados' se han unido a la selección justo antes del Mundial...

"No hubo ningún problema, me sorprendió gratamente la integración de los nuevos. Cuando los jugadores llegan en el último momento, se puede decir, y es normal pensarlo: 'Nosotros nos clasificamos y ahora llegan ellos...' Yo tenía miedo de que hubiera pequeñas fricciones en relación a esto, pero no ha habido nada", se felicita Sliti.

"Se integraron en el grupo como si ellos hubiesen nacido en Nigeria. Todo el mundo habla inglés", explica a la AFP Gernot Rohr, seleccionador de las 'Súper Águilas'. "No es una preocupación, sino una ventaja. Aportan otra educación, disciplina y rigor. La diversidad en un equipo es una ventaja. Todos se enriquecen mutuamente", añade.

