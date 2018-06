Sin "delfín" de Rajoy, conservadores españoles elegirán su sucesor en julio

AFP 11/06/2018 - 13:09

El Partido Popular (PP, derecha conservadora) del ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy, desalojado del poder el 1 de junio por el Congreso, elegirá a su nuevo jefe a fines de julio, anunció este lunes el propio Rajoy, garantizando que no tiene un "delfín".

El congreso extraordinario del partido conservador tendrá lugar el 20 y 21 de julio, indicó Rajoy ante altos cargos del PP en la sede del partido en Madrid.

Veterano político de 63 años, Rajoy anunció la semana pasada su intención de abandonar el liderazgo del PP que ocupó por casi década y media, después de caer en la moción de censura promovida por el socialista Pedro Sánchez, nuevo presidente del gobierno.

"Mi última decisión fue la de irme, por tanto no debo tomar otra decisión sobre el PP. Ninguna de las personas que pueda optar a la presidencia del partido necesita mi apoyo, ninguna, no tengo ni sucesores ni delfines", afirmó Rajoy, quien fue designado en 2004 como presidente del PP por el ex jefe del ejecutivo, José María Aznar.

De todas maneras, Rajoy aprovechó para pedir que el debate entre los candidatos a reemplazarle sea "de altura y grandeza", para que el proceso concluya con un PP "más unido que hoy", que enfrente su nueva etapa en la oposición, a menos de un año de las elecciones municipales y regionales de mayo de 2019.

Los nombres que suenan para dirigir el PP son los de su ex ministra de Defensa y actual número dos del partido, María Dolores de Cospedal; Soraya Sáenz de Santamaría, su ex vicepresidenta; y Alberto Núñez Feijóo, presidente regional de Galicia, de donde Rajoy es originario.

