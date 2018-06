Bardet cumple los plazos, Nibali y Barguil van tarde para el Tour

AFP 11/06/2018 - 13:15

A menos de cuatro semanas para el inicio del Tour de Francia (7 de julio), el Dauphiné Liberé reforzó al francés Romain Bardet en su aproximación a la gran ronda gala, mientras que, para Vincenzo Nibali y Warren Barguil, la cuenta atrás se les echa encima.

- La apuesta de Nibali -

Vincenzo Nibali (ITA/Bahrein): el 'Tiburón de Mesina', el único ganador del Tour de Francia presente en el Dauphiné, asegura no estar preocupado por su 24ª posición, del mismo modo que tampoco lo está su staff. "Sabíamos que sería difícil", explicó su entrenador Paolo Slongo. "Vincenzo no está contento por quedarse lejos de la victoria, pero también sabe que está en una fase particular, debe encontrar el ritmo después de una fuerte carga de trabajo. El Dauphiné fue una carrera de preparación. Lo que hizo responde a lo que habíamos fijado".

El italiano, que todavía debe perder peso, se quedó aún más lejos de los mejores que en 2014 cuando terminó retrasado el Dauphiné antes de arrasar en el Tour. ¿Volverá a hacer lo mismo el "Escualo del estrecho", otro apodo del siciliano? Para triunfar con su apuesta, el ganador de la última Milán-Sanremo se va a preparar en altura, en las montañas del norte de Italia.

- El seguro de Bardet -

Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale): la palabra que define su actuación es satisfacción después de terminar tercero en la clasificación final, un peldaño más bajo respecto a su podio en 2016, pero después de un sólido comportamiento digno de un candidato a la victoria. El galo, dos veces podio en el Tour, juega en la liga de los grandes, como su equipo. Está vigilado de cerca por sus rivales, empezando por el equipo Sky que no ha dejado de tomar nota de la progresión colectiva del AG2R La Mondiale apoyando a su jefe de filas (Latour, Naesen, Gallopin y Domont principalmente).

"Pierre Latour ha dado otro paso adelante este año. Esto nos concede una mayor fuerza para atacar", se felicita Bardet por su compañero de equipo , 7º en la llegada a Saint-Gervais Mont Blanc. La aproximación al Tour pasa ahora por el reconocimiento y el entrenamiento antes de almacenar un poco de frescura para el Tour. En este contexto, debería hacer un paréntesis el 1 de julio en el Campeonato de Francia, cuyo recorrido no le favorece.

- La esperanza de Barguil -

Warren Barguil (FRA/Fortuneo-Samsic): el cielo está todavía muy nublado pero el horizonte aparece parcialmente despejado para el mejor escalador del Tour 2017, que terminó el Dauphiné, carrera extremadamente montañosa, a más de un cuarto de hora (19º) del ganador. El bretón sufrió, pero transmitió algunos síntomas más tranquilizadores el sábado, en la etapa reina.

"Warren todavía debe trabajar pero ha mostrado todas sus ganas y su voluntad. Fue constructivo, comenzamos con una buena base", estimó el experimentado, Amaël Moinard, fichado también antes del inicio de la actual temporada.

"Me queda mucho trabajo por hacer. Me gustaría tener un mejor rendimiento a lo largo de todo el año, pero no puedo. Por experiencia, sé que no puedo estar al máximo tanto en junio como en julio. He extraído esta lección de mis errores", confirma Barguil que tiene la intención de retomar el mismo programa de aproximación que el año pasado. Para él, es la clave para reeditar su actuación en la segunda mitad del Tour 2017, dos victorias de etapa y el maillot de rey de la montaña que se enfundó en los Campos Elíseos.

jm/am/ra