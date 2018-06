La Eurocámara debatirá el miércoles la emergencia humanitaria en el Mediterráneo tras el caso del 'Aquarius'

11/06/2018 - 18:42

El Pleno de Estrasburgo ha decidido este lunes al comienzo de la sesión añadir un debate, que tendrá lugar el miércoles, sobre la emergencia humanitaria en el Mediterráneo, el cierre de puertos y la solidaridad en la UE, después de que Italia y Malta se negasen a permitir el desembarco de más de 600 migrantes a bordo del buque 'Aquarius'.

,BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)

A propuesta del grupo de los Verdes, la Eurocámara ha aprobado con 212 votos a favor y 69 en contra incluir un nuevo debate, aunque no se votará aún ninguna resolución ya que la comisión parlamentaria de Libertades Civiles está trabajando en un texto.

El presidente de los Verdes en el Parlamento Europeo, Philippe Lamberts, ha reivindicado la reforma del sistema de Dublín, que regula el asilo en la UE, aprobada por la Eurocámara el año pasado, pero frenada por los estados miembro.

"Entiendo la frustración de Italia, Malta y España porque a menudo las actuales normas de Dublín les dejan solos", pero no es excusa, ha añadido, para dejar a la deriva a un buque con más de 600 personas a bordo. "Si el Consejo la aprobase, no estaríamos como estamos", se ha quejado.

También la eurodiputada socialista Maria Joao Rodrigues ha compartido la petición, pero ha matizado que "frente a la conducta xenófoba del Gobierno italiano, está la conducta solidaria del Gobierno español", que ha autorizado el desembarco de los migrantes en el puerto de Valencia.

El líder de los liberales, Guy Verhofstadt, ha coincidido con sus colegas, aunque se ha mostrado partidario de adelantar el debate a mañana e incluirlo como punto en la sesión prevista con el Consejo y la Comisión Europea. "¿Por qué esperar si mañana hay un debate en el que se va a hablar de migraciones? Yo voy a hablar mañana mismo", ha aseverado.

Sin embargo, ha arremetido contra "el politiqueo" que cree que ha mostrado Rodrigues al reivindicar la actitud del Gobierno de Sánchez y le ha recordado que el Ejecutivo de Malta también es socialista y ha cerrado las puertas al buque. "La propuesta que yo hago no va de señalar con el dedo a un partido", ha afirmado.

Por su parte, el eurodiputado italiano, Mario Borghezio, ha asegurado que no se oponen al debate, pero ha reprochado que desde esos escaños su grupo lleva diez años reclamando que no dejen a Italia sola, y "ha hecho falta un Gobierno que les hiciera frente". El representante de la Liga italiana ha agradecido a España haber solucionado "in extremis" la situación y ha celebrado la postura del Ejecutivo italiano.

El título del debate incluirá en su texto "solidaridad en la UE". La eurodiputada italiana de la Izquierda Unitaria Europea, Barbara Spinelli, cree que es "una cuestión prioritaria" hablar del reparto de responsabilidades en la Unión.

Finalmente, para evitar que la cuestión "quede diluida" entre los demás asuntos previstos tras las intervenciones del Consejo y la Comisión de mañana, los eurodiputados han optado por encajar el debate el miércoles.