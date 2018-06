Diez claves de la histórica reunión entre Trump y Kim en Singapur

12/06/2018 - 14:35

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, han protagonizado este martes una cumbre histórica en Singapur, en la que los dos mandatarios se han comprometido a abordar un proceso completo de desnuclearización de la península de Corea y avanzar hacia la paz y la normalización.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Estas son diez claves de la reunión celebrada en un lujoso hotel de la isla de Sentosa.

1. Estados Unidos y Corea del Norte se comprometen a establecer unas nuevas relaciones entre ambos países acordes con los deseos de "paz" y de "prosperidad" de sus pueblos.

2. Los dos países se comprometen a trabajar juntos para crear un "régimen de paz duradera y estable" en la península de Corea. Este compromiso hace referencia a la necesidad de rubricar un tratado de paz que ponga fin definitivo a la guerra que terminó en 1953 con la firma de un armisticio.

3. Corea del Norte se compromete ante Estados Unidos a la "completa desnuclearización" de la península coreana, un compromiso ya explicitado en la Declaración de Panmunjon, firmada por Kim con su homólogo surcoreano, Moon Jae In, el 27 de abril.

4. Washington y Pyongyang acuerdan recuperar los restos mortales de los prisioneros de guerra y de los combatientes desaparecidos en combate durante el conflicto que terminó en 1953. Trump ha dicho que este punto supondrá el regreso a Estados de los "héroes caídos".

5. Además de los cuatro compromisos explícitos contemplados en la declaración firmada, queda por saber cuándo comenzará Corea del Norte el proceso de desnuclearización y en cuánto tiempo se completará. Kim no lo ha aclarado en sus declaraciones a los medios y Trump ha dicho en la rueda de prensa posterior a la cumbre que espera que sea "muy pronto", aunque sin dar plazos concretos.

6. Estados Unidos no hará maniobras militares con Corea del Sur en torno a la península de Corea. Así lo ha señalado Trump, aunque una portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur ha dicho posteriormente que todavía no han recibido ninguna instrucción para suspender las maniobras previstas para el próximo otoño.

7. Trump abre la puerta a una segunda "cumbre o reunión" con Kim este mismo año en caso de que sea necesario. No ha dado fechas pero ha dicho que no lo descarta y, además, se ha mostrado dispuesto a ir a Pyongyang y a recibir a Kim en la Casa Blanca, aunque ambas citas "en el momento oportuno", según sus palabras.

8. Habrá un proceso de "verificación" de la desnuclearización de Corea del Norte aunque, por el momento, se desconoce en qué consistirá y quién se hará cargo del mismo. Trump ha hecho mucho hincapié en que la desnuclearización "se verificará" pero no ha querido responder cuando los reporteros le han pedido que dé detalles sobre esa "verificación".

9. Estados Unidos no retirará las sanciones a Corea del Norte hasta que la desnuclearización llegue a "un punto de no retorno". Son palabras de Trump en la comparecencia ante los periodistas, en la que ha subrayado varias veces que él no ha cedido "nada" en la negociación con Kim.

10. La situación de los Derechos Humanos queda fuera de la declaración conjunta de Kim y Trump. El presidente estadounidense ha dicho que sí que ha hablado "brevemente" con el líder norcoreano sobre la situación de los Derechos Humanos en su país y ha asegurado que Kim "quiere hacer cosas" en este ámbito. La declaración firmada por los dos mandatarios no recoge ningún compromiso en materia de Derechos Humanos.