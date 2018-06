UNICEF alerta de las consecuencias devastadoras para los niños de Yemen que tendría el asalto sobre Hodeida

12/06/2018 - 18:46

El directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Henrietta H. Fore, ha advertido de las "devastadoras consecuencias" que tendría el asalto sobre la ciudad yemení de Hodeida no solo para los alrededor de 300.000 niños que viven en ella sino para los millones de menores necesitados de ayuda en Yemen y que tienen en el puerto de esta ciudad del "cordón vital" por el que recibirla.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Fore ha puesto el acento en que "la supervivencia de millones de niños en todo Yemen depende de la ayuda humanitaria y de los bienes comerciales que llegan al puerto de Hodeida cada día". Unos once millones de niños necesitan ayuda en el país, escenario de una guerra civil desde marzo de 2015, y "cortar ese cordón vital tendría consecuencias devastadoras para todos y cada uno de ellos".

Así, ha advertido de que la crisis de desnutrición "no hará sino empeorar" si no siguen llegando alimentos importados y también se resentirá el suministro de agua si no se puede importar combustible para hacerlo funcionar, "lo que se traducirá en la proliferación de casos de diarrea acuosa aguda y cólera, que pueden ser mortales para los niños pequeños".

Según ha explicado Fore, hace apenas dos días, los equipos de UNICEF entregaron antibióticos, jeringuillas, líquidos intravenosos, kits de higiene y alimentos terapéuticos listos para usar a sus aliados en Hodeida, "pero dentro de poco ya no serán suficientes" y si la situación de seguridad empeora la capacidad de respuesta de la agencia de la ONU "se verá gravemente obstaculizada".

Por ello, la jefa de UNICEF ha instado a "a todas las partes en conflicto y a todos aquellos que tienen influencia sobre ellas a anteponer la protección de los niños sobre cualquier otra consideración".

"Deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad de los niños y brindarles los servicios de salud, protección, agua, saneamiento, nutrición y educación que necesitan desesperadamente", ha reclamado, pidiendo igualmente que no se obstaculice la distribución de ayuda humanitaria ni se impida a los civiles trasladarse a áreas más seguras si así lo desean.

Fore ha agradecido los "esfuerzos diplomáticos" que desde la ONU se están haciendo para evitar un ataque a gran escala contra Hodeida y ha pedido dar "una oportunidad a la paz". "Los niños de Yemen lo merecen", ha defendido.