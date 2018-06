Empresario figura del Brexit cuestionado sobre lazos con Rusia

AFP 12/06/2018 - 18:05

El empresario británico Arron Banks, que donó millones a la campaña a favor del Brexit, negó este martes "contactos constantes" con la embajada rusa, en una comparecencia ante una comisión parlamentaria.

La comparecencia se produjo después de que la prensa británica afirmara que el embajador ruso en Londres ofreció hacer negocios en Rusia a este empresario del mundo de los seguros en las reuniones que mantuvieron antes y después del referéndum sobre la Unión Europea de junio de 2016.

Banks, cuya mujer es rusa, dijo que se trataba de "una caza de brujas a gran escala" y admitió, eso sí, haberse reunido en alguna ocasión con el embajador.

Sin embargo, "no tengo intereses empresariales en Rusia y no he hecho negocios en Rusia", aseguró, negando haber viajado a Moscú en febrero de 2016, cuatro meses antes del referéndum.

Banks sí confirmó que pasó a los rusos los números de teléfono del equipo de transición del presidente estadounidense Donald Trump tras su inesperada victoria en las elecciones presidenciales porque se los pidieron.

"Puedo negar categóricamente que no", respondió, cuando le preguntaron si había pasado alguna otra información delicada.

