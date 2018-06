Dávinson Sánchez, el niño que la guerra en Colombia no se devoró

AFP 13/06/2018 - 13:55

La vida deportiva de Dávinson Sánchez está marcada por el ojo clínico de Juan Carlos Osorio: el DT de México lo encontró en Cali en el fútbol amateur, le abrió las puertas del Atlético Nacional y luego el defensor central hizo su camino hasta llegar a Europa.

Con apenas 22 años cumplidos este martes, el zaguero de la selección colombiana se convirtió en el fichaje récord del Tottenham en el verano boreal de 2017 al pasar del Ajax de Holanda al club inglés por 54 millones de dólares.

Y es que la meteórica carrera de Sánchez empezó en Caloto, un humilde pueblo del departamento de Cauca (sureste), blanco del conflicto armado entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC por más de 50 años.

Allí nació Sánchez, donde las muertes selectivas y el desplazamiento forzado eran el pan de cada día. Era sobrevivir a la guerra sin un futuro o huir. Dávinson optó por la segunda opción.

Se instaló con su familia en Cali persiguiendo el sueño de ser futbolista, una de las opciones que le había dejado una vida con carencias, pero rica en humildad.

- Se abre la puerta -

Y sucedió el milagro. Osorio, el entonces revolucionario y exitoso técnico de Atlético Nacional, lo conoció mientras disfrutaba unas vacaciones en Cali después de haber ganado en julio el torneo Apertura 2013 con los 'verdolagas'.

Sediento de fútbol en tiempo de descanso, Osorio se fue a mover la pelota con unos amigos en las canchas de La Troja, una de las canchas semilleros de donde se nutre el América de Cali.

"Estaba yo jugando y veo a un negro corpulento que toma buenas decisiones. Sigo jugando y corro un poco más, de pronto paro y lo veo y digo: ¡éste juega! Me presento, mucho gusto y él me interrumpe y dice: yo sé quién es usted", relató Osorio aquel primer contacto con el que calificó en su momento como "un diamante en bruto".

Dávinson jugaba de volante de primera línea, pero Osorio le presentó la oportunidad de Atlético Nacional si se convertía en defensor central.

Para un adolescente de apenas 17 años la propuesta del técnico campeón del fútbol colombiano era la ruta al cielo.

"¡Hable con mi mamá!", fue lo único que pudo decir Sánchez en medio del nerviosismo y la sorpresa.

- Destino Europa -

Lo que siguió después para Dávinson Sánchez fue la historia perfecta de aquel que sale a comerse el mundo con trabajo y talento.

Ganó los torneos Clausura 2013 y 2015 y la Copa Libertadores de América 2016. Fue octavofinalista con la selección colombiana en el Mundial Sub-20 Nueva Zelanda-2015 y debutó en el combinado cafetero absoluto en la derrota 3-0 ante Argentina, en noviembre de 2016 por la clasificatoria a Rusia-2018.

El Ajax había puesto sus ojos en él y se lo llevó por 5 millones de euros en junio de 2016.

Lo fichó por cinco temporadas, y en su año de debut europeo se consolidó como uno de los pesos pesados de la plantilla, logrando con el club de Amsterdam el subtítulo de la Europa League que ganó el Manchester United.

Dávinson Sánchez ya era reconocido en apenas una temporada en el Viejo Continente, por eso los Spurs salieron rápido al mercado de pases para poner en la cuenta bancaria del Ajax 45 millones de euros (54 millones de dólares) para llevárselo a Londres.

Mauricio Pochettino se hacía a uno de los defensores jóvenes con más proyección de valorización, según un estudio en marzo de la CIES Football Observatory, una organización que se dedica a la investigación sobre el fútbol.

"Sé que este no es el final de lo que puedo llegar a hacer. Este no es mi techo, este no es mi límite", advierte Sánchez, el niño que la guerra en Colombia no se devoró.

cl/dr