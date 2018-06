Boateng valora salir del Bayern Múnich, algo que "no interesa" a Löw

AFP 13/06/2018 - 17:01

El director general del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, aseguró este miércoles que el defensor central Jerome Boateng podría dejar el club en caso de que llegase una oferta interesante, una posibilidad que el seleccionador de la Mannschaft Joachim Löw eludió comentar.

Boateng, con contrato en vigor hasta 2021, reconoció recientemente que consideraba la opción de abandonar el club bávaro.

"Sabemos que el asunto puede ponerse sobre la mesa", declaró Rummenigge a varios periódicos alemanes. "Si un club se presenta y él (Boateng) nos hace saber que está interesado, nos ocuparemos de ello", afirmó.

En todo caso la cláusula de rescisión del campeón del mundo en 2014, uno de los pilares de la zaga de la Mannschaft al inicio del Mundial de Rusia, no será asequible, previno Rummenigge sin precisar una cifra.

"Lo que haga después del Mundial no me interesa", respondió por su parte este miércoles Joachim Löw, preguntado al respecto durante su primera conferencia de prensa en Rusia, en el campo base de Alemania en Vatutinki, al sur de Moscú.

"Es algo normal y común que los grandes jugadores reciban ofertas durante los Mundiales y discutan con los clubes sobre su futuro", resumió el seleccionador teutón.

"Lo que yo puedo decir es que me dio una buena impresión en el entrenamiento (...) Está muy presente, está en buena condición y no hay síntomas de su lesión. Lo importante es que esté en forma ahora, y no lo que pasará más tarde", añadió Löw.

Víctima de una lesión muscular en abril en semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, Boateng vivió un largo periodo de baja y sólo jugó medio partido en el amistoso de la selección del pasado viernes contra Arabia Saudí en Berlín (2-1).

