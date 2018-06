Mbappé dice estar "al 100%" tras su golpe del martes

AFP 13/06/2018 - 17:44

"Estoy al 100%", aseguró este miércoles en conferencia de prensa el atacante francés Kylian Mbappé, que el martes había abandonado antes de tiempo el entrenamiento tras recibir un golpe de su compañero Adil Rami en el tobillo izquierdo.

Ese problema disparó por un momento las alarmas sobre una de las estrellas de los Bleus, pero pronto hubo voces tranquilizadoras y Mbappé calificó de "insignificante" el incidente.

"No murió nadie. No había mala intención", subrayó Mbappé a tres días del debut de Francia en el Mundial de Rusia, contra Australia.

Rami había sido muy criticado en las redes sociales por su acción sobre el atacante del París Saint-Germain.

"Es algo que ha pasado y que seguirá pasando. Se ha hecho todo un tema de eso porque es jugador del Marsella, pero aquí (en la concentración de Francia) no hay clubes", defendió Mbappé.

"No tuve miedo, quería continuar. Vi que me molestaba un poco y el adjunto me dijo de volver (al vestuario)", explicó el jugador sobre el momento en el que se decidió parar el entrenamiento del martes.

