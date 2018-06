Griezmann anunciará su decisión a las 19H15 GMT

AFP 14/06/2018 - 14:14

El atacante de Francia y del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, por el que se ha interesado el Barcelona, prometió anunciar finalmente a las 19H15 GMT de este jueves en qué club jugará la próxima temporada.

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan, pero la verdad es la que voy a decir ahora", dice Griezmann en un corto video publicado en Twitter por el canal Cero de Movistar, donde dará a conocer su decisión.

El martes desde Rusia, donde se encuentra con los Bleus para el Mundial, afirmó que su "decisión está tomada", pero alegó que ese no era "el momento ni el lugar para decirla".

"Lo siento de verdad. Sé que hay mucha expectación, pero no voy a dar hoy mi decisión", señaló el jugador de 27 años en la rueda de prensa en Istra.

La prensa española, especialmente los periódicos con sede en Cataluña que siguen de cerca la actualidad del equipo azulgrana, publica desde hace seis meses que Griezmann se dispone a fichar por el Barça para la próxima temporada mediante el pago de la cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Otros diarios de Madrid, sin embargo, publican en los últimos días que el jugador francés podría renovar con el Atlético, su equipo desde 2014, con un aumento salarial de 14 a 20 millones de euros por año.

El 21 de marzo, Griezmann anunció que su futuro se conocería "antes del Mundial", que arranca este jueves en Rusia.

