Argentina.- La Cámara de Diputados aprueba en una intensa sesión parlamentaria la despenalización del aborto

14/06/2018 - 20:43

La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado este jueves la despenalización del aborto, un tema sumamente polémico en la nación suramericana que ha obligado a una sesión parlamentaria de más de 20 horas que se ha prolongado hasta la madrugada.

BUENOS AIRES, 14 (EUROPA PRESS)

La votación se ha resuelto con un resultado ajustado --129 votos a favor, 125 en contra y una sola abstención-- que refleja el acalorado debate que ha presenciado la cámara baja, donde se ha analizado el borrador artículo por artículo, según informa la prensa argentina.

De esta forma ha quedado superado el primer trámite parlamentario. La siguiente fase será en el Senado, donde el proyecto de ley podría ser aprobado o rechazado definitivamente, aunque también podría modificarlo y devolverlo a los diputados.

Miles de personas se han concentrado frente al Congreso argentino para seguir minuto a minuto un debate que ha dividido a todas las fuerzas políticas, ya que todas cuentan con simpatizantes y detractores de la medida. El presidente, Mauricio Macri, se ha declarado en contra pero ha optado por dar libertad de voto al oficialismo.

Una de las intervenciones más broncas ha sido la de Elisa Carrió, líder de Coalición Cívica, miembro de Cambiemos, la coalición gubernamental. "No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos", ha empezado, pero no ha podido continuar por los gritos de diputados de diversas formaciones. La diputada ha abandonado su escaño y antes de salir del hemiciclo ha espetado: "A todo Cambiemos, ¡la próxima rompo!".

Macri, por su parte, se ha limitado a destacar desde Corrientes, donde estaba en un acto oficial, el "debate histórico, propio de la democracia" que se ha dado en la Cámara de Diputados. "Mis felicitaciones para todos sabiendo que el debate continúa ahora en el Senado", ha apostillado.

Actualmente Argentina permite el aborto en ciertos casos de violación o riesgo para la salud de la madre, pero algunos organismos han denunciado retrasos judiciales que superan los plazos legales para interrumpir el embarazo y que hay demasiados médicos que se niegan a practicarlo.

La nueva norma jurídica, que inició su recorrido en 2006 de manos de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, permitiría poner fin a cualquier embarazo en las primeras catorce semanas de gestación sin ningún requisito adicional.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

"Celebramos este primer paso (...) de avanzar hacia la despenalización del aborto", ha dicho la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, explicando que la nueva ley "podrá terminar con un círculo vicioso en el que las mujeres no tienen otra opción más que arriesgar sus vidas, su salud o su libertad yendo a la cárcel".

"Argentina se compromete hoy al avance significativo en la defensa de los Derechos Humanos (...) y da un mensaje importante al continente, donde las leyes restrictivas en acceso al aborto legal y seguro han provocado la muerte y el sufrimiento de millones de mujeres y niñas", ha apostillado la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas.

En víspera de la sesión parlamentaria, el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, animó a los diputados argentinas a aprovechar esta "oportunidad histórica de proteger los derechos de las mujeres y poner fin a este 'status quo' injusto y cruel". "La penalización del aborto impone una carga discriminatoria", subrayó.