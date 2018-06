Uruguay gana 1-0 a un Egipto sin Salah en su arranque en el Mundial

La selección de Uruguay ganó en la recta final, con un gol de cabeza de José Giménez en el minuto 89, a la de Egipto, en la que no jugó finalmente su estrella Mohamed Salah, este viernes en Ekaterimburgo, en su partido de la primera jornada del Grupo A del Mundial-2018.

Giménez se convirtió en el héroe del partido con su gol en los instantes finales, cuando todo parecía conducir al primer empate sin goles de esta edición de la Copa del Mundo, donde no pudo darse el esperado duelo entre Luis Suárez y Mohamed Salah, ya que ese último, que no juega desde su lesión de hombro hace tres semanas en la final de la Liga de Campeones, no entró finalmente en los planes del entrenador argentino Héctor Cúper para este encuentro.

El primer tiempo fue para el olvido, la apuesta del entrenador Óscar Tabárez a un mediocampo que tuviera el balón se quedó en intenciones ya que el equipo careció de profundidad.

Lo mejor llegaría en los minutos finales con Suárez y Edinson Cavani enchufados, que exigieron al arquero egipcio hasta que el salvador gol del defensa del Atlético de Madrid salvó el debut celeste, que rompió así el maleficio de arrancar los Mundiales sin triunfos.

El triunfo de Uruguay lo deja con tres puntos junto a Rusia, que goleó a Arabia Saudí por 5-0 en el arranque del Grupo A.

