Indignación en Rumanía por caricatura de Simona Halep en Charlie Hebdo

AFP 15/06/2018 - 16:02

Una caricatura del semanario satírico francés Charlie Hebdo que asimila a la número 1 del tenis mundial, la rumana Simona Halep, a una chatarrera tras su victoria en la final de Roland-Garros suscita tal enojo en Rumanía que la diplomacia francesa tuvo este viernes que intervenir.

El dibujo, que apareció el miércoles, lleva al título "Una rumana gana Roland-Garros", y representa a la jugadora alzando la copa conquistada el 9 de junio, y exclamando: "¡Chatarra, chatarra!", en una alusión a los chatarreros gitanos que recorren Francia.

Esta caricatura "ofende a los gitanos, a los rumanos y a Simona Halep", dijo el comentarista Cristian Tudor Popescu en la cadena privada Digi24, mientras varios diarios rumanos denunciaron su contenido "racista".

En un país harto de ser reducido a su minoría gitana, muy pobre, y asociada a hechos de delincuencia en el Oeste de Europa, la ola de indignación ganó las redes sociales, y centenares de rumanos no dudaron en reaccionar en la página Facebook de Charlie Hebdo.

"No tienen ustedes el menor respeto por una gran campeona, nuestra Simona Halep. No me gusta cómo mis conciudadanos rumanos son tratados por su revista. ¡YO SOY SIMONA!" se indigna Roxana Anghel.

"Hace poco, miles de rumanos eran #YoSoyCharlie. ¡Y así nos agradecen!" dice Bogdan, otro internauta, aludiendo al movimiento de solidaridad internacional suscitado por los ataques yihadistas que diezmaron la redacción del semanario parisino el 7 de enero de 2015.

Ante la amplitud del movimiento de protesta, la embajada de Francia en Bucarest, emitió el viernes un comunicado de prensa afirmando que "esta publicación sólo compromete a su autor y no representa en absoluto el sentimiento de la opinión pública francesa", aunque recuerda que la "libertad de expresión y de prensa" son "principios fundamentales de la República francesa".

Interrogada por los medios rumanos, Simona Halep rehusó opinar sobre esa caricatura.

