El ruso Dzagoev sería baja unos diez días y es duda contra Uruguay

El mediocampista ruso Alan Dzagoev, cambiado por lesión el jueves en Moscú en el partido inaugural del Mundial ante Arabia Saudí (victoria local 5-0) estará de baja unos diez días, declaró este viernes su compañero Alexander Golovin.

"No tenemos el diagnóstico exacto pero estará probablemente diez días (de baja). Lo que está claro es que Alan no jugará el próximo partido, pero esperamos que los médicos puedan hacer lo posible para que regrese pronto", declaró Golovin.

Dzagoev fue sustituido en el minuto 23, después de haber sido cortado en carrera, dañándose el muslo en la parte trasera. Fue cambiado por Denis Cheryshev, autor de un doblete en la amplia victoria 5-0 contra Arabia Saudí.

La Federación Rusa de Fútbol indicó en su cuenta de Twitter que Dzagoev sufre una lesión en los isquiotibiales. Rusia jugará su próximo partido ante Egipto el día 19 y luego se medirá a Uruguay el 25.

Quedan diez días para ese partido, con lo cual Dzagoev llegaría justo a ese encuentro, si se cumple la estimación de Golovin.

"Después del partido era difícil conciliar el sueño. No me dormí hasta las cuatro de la mañana, la emoción no se me había pasado", explicó Golovin en un encuentro con la prensa después del entrenamiento del equipo anfitrión, que fue retrasado para que los jugadores pudieran ver el otro partido de la primera jornada, el que Uruguay ganó este viernes por 1-0 a Egipto en Ekaterimburgo.

