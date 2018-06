Vetan la entrada a Joan Baez en una discoteca de París por su calzado

AFP 15/06/2018 - 18:45

Tras ofrecer un concierto en la capital francesa el jueves por la noche, la cantante estadounidense de folk Joan Baez pensaba ir a bailar, por lo que fue a una discoteca del centro de la ciudad, pero no la dejaron pasar.

"¿A que no sabéis qué? Estaba con un amigo tras mi octavo concierto en [la sala] Olympia de París. Queríamos ir a bailar a la elegante discoteca Pachamama, en Bastilla, pero nos negaron la entrada a causa de mis zapatos", publicó la cantante en Twitter, junto a una fotografía de sus pies.

"¡Para una vez que llevaba zapatos!", añadió.

Baez, una de las portavoces del movimiento antibelicista de los años 1960, es muy popular en Francia, donde lleva años actuando de vez en cuando.

Su paso, este mes, por la célebre sala de conciertos Olympia termina este sábado y domingo con todas las localidades vendidas.

La discoteca Pachamama, especializada en música latinoamericana y que se encuentra en un edificio diseñado por Gustave Eiffel, publicó una disculpa rápidamente.

"El portero no esperaba la llegada de esta inmensa artista hacia las 12H30 A.M., puesto que no había sido anunciada", indicó el club.

"Compartimos todos los valores de paz y amor expresados por este icono musical, pero al mismo tiempo somos humanos, con los errores que a estos caracterizan", añadió el Pachamama, al tiempo que invitó a la artista a pasar por la discoteca en su próximo viaje a París.

may-Jfg/js/jvb/eg