"Cuando se tiene enfrente a Cristiano, pasan estas cosas", valora Hierro

AFP 15/06/2018 - 23:15

El nuevo seleccionador español, Fernando Hierro, se mostró satisfecho con la actuación del equipo que asumió de urgencia hace apenas dos días tras el emocionante empate 3-3 de este viernes frente a Portugal, decidido por el triplete de Cristiano Ronaldo, de quien destacó su genialidad.

"Cuando uno tiene enfrente a un jugador como Cristiano pueden pasar estas cosas. En el mejor momento nuestro, cuando mejor estábamos, teniendo posesiones largas, que podríamos haber puesto el 2-4, llega una circunstancia, un detalle", afirmó el técnico en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Sochi.

"Cuando uno tiene un crack así es una suerte para el que lo tenga, sin duda", reafirmó.

Pero, a pesar de reconocer la calidad del delantero del Real Madrid, Hierro se mostró firme en la defensa de sus jugadores después de tres días de caos.

"Yo estoy muy orgulloso de los míos. No le quito que tengo una gran relación con Cristiano, que es un chaval extraordinario, pero no lo cambiaba por ninguno de los míos", respondió.

Una de sus defensas más férreas fue para David De Gea, que tuvo una noche desacertada, especialmente en el segundo tanto del delantero portugués del Real Madrid.

"Nosotros no dudamos, ni él duda. Le he dado un abrazo. El portero es un puesto especial, tienen una psicología especial, lo sabemos y no tenemos dudas", defendió Hierro.

"Nosotros no dejamos tirado a nadie de la familia", había dicho antes sobre el arquero.

Apenas un día después de cambiar repentinamente su puesto de director deportivo por el banco tras el fulminante despido de Julen Lopetegui, ahora ya técnico del Real Madrid, Hierro valoró el trabajo de un grupo que ha tenido que sobreponerse a una situación sin precedentes.

"Ánimicamente tenemos que estar muy orgullosos de los chavales. Supimos levantarnos de las adversidades del partido y remontar un resultado en que se pusieron dos veces por delante en el marcador", valoró.

"Hemos demostrado carácter, compromiso, orgullo, personalidad. Es un equipo maduro, que no duda, que sabe lo que quiere".

rs/ma