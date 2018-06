Según Gelson, Suiza tiene razones para el optimismo ante Brasil y en Mundial

AFP 16/06/2018 - 11:00

Obviamente, Suiza no es favorita contra Brasil el sábado en Rostov del Don en su debut en la Copa del Mundo de Rusia-2018, pero luce fortaleza y experiencia en grandes partidos, asegura un declarado optimista como Gelson Fernandes.

- Fuera miedos -

"Brasil exige respeto, pero no despierta temor", advierte Gelson da Conceiçã Tavares Fernandes, cuyo nombre casi brasileño proviene de su nativo Cabo Verde, donde predomina la lengua portuguesa.

Por lo tanto, queda prohibido "dar por perdidos los tres puntos a Brasil sin siquiera luchar para así poder concentrarse en Serbia (el próximo partido)", advierte el veterano desde el campo base de la selección helvética en Togliatti, a dos horas de Samara.

Por supuesto, los brasileños son "muy rápidos" y "ponen mucha intensidad en sus fases de transición", pero tanto Gelson como sus compañeros están "acostumbrados a jugar contra jugadores de talla mundial".

Para escalar la montaña de la 'Seleçao', el entrenador Vladimir Petkovic solicitó "con razón", según el mediocampista del Eintracht Francfort, "jugar un partido contra un equipo del calibre de España. Para que suframos, para que podamos adaptarnos a largas secuencias de juego sin balón". Y Suiza consiguió un buen empate (1-1) el 3 de junio.

- Más allá del debut -

De hecho, Gelson ya tumbó a La Roja (1-0), anotando uno de sus dos goles en 67 partidos internacionales al comienzo del Mundial de Sufáfrica-2010, aunque la hazaña no evitó que España terminara proclamándose campeona, ni que Suiza fuera eliminada en primera ronda.

"Hay una gran lección de aquel Mundial: el torneo continúa después del primer juego", resume Gelson.

Justamente Serbia espera a los suizos el 22 de junio en Kaliningrado, y luego será Costa Rica el 27 en Nizhni Novgorod.

Suiza se tranquilizó al vencer a Japón (2-0) en el último partido amistosos, después de su empate contra España. Y se dio un gusto en marzo al golear a la debutante Panamá (6-0).

- Futbolistas de primera línea -

A sus 31 años, Gelson conoce la selección helvética como la palma de su mano: debutó en 2007 y jugó todas las principales competiciones desde entonces, excepto en la Eurocopa 2012, a la que Suiza no clasificó.

El combinado cuenta con futbolistas "de primera línea", dice, en referencia a "la generación, ya madura, de 1992" y menciona a los integrantes de grandes clubes europeos como Granit Xhaka (Arsenal), Ricardo Rodríguez (Milán) , Haris Seferovic (Benfica) o Josip Drmic (Borussia Monchengladbach).

También menta a la gran esperanza Breel Embolo (Schalke 04), Shaqiri (Stoke) o Steven Zuber (Hoffenheim). "Los tres pueden jugar por los costados. Ya no hay necesidad de recurrir a mí para ese rol, como en 2010", dice sonriente.

Porque Gelson está en Rusia más como jefe de vestuario que en calidad de titular; aunque nunca se sabe.

"Apoyo al equipo con todas mis fuerzas, escucho a los jugadores y, sobre todo, debo ser capaz de responder al presente si me llaman. Me he preparado como un loco". Y lo cree con locura.

eba/ao

SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL