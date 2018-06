"Divertido de leer", dice Draxler sobre la famosa fiesta del equipo mexicano

AFP 16/06/2018 - 13:13

"Divertido de leer", declaró el mediapunta alemán Julian Draxler sobre la famosa fiesta del Tri en la capital mexicana, este sábado en la víspera del encuentro entre ambas selecciones en el Estadio Luzhniky.

Hace diez días estalló el escándalo cuando medios mexicanos publicaron que ocho internacionales participaron en una fiesta privada con 30 mujeres. Chicharito Hernández aclaró casi una semana después que fue su cumpleaños y que "todo el equipo estaba invitado". La noticia alcanzó dimensión internacional y se convirtió en una de las chanzas previas al Mundial.

"No creo que la fiesta tenga importancia para el partido. No conozco los detalles exactos y no quiero hablar demasiado de eso, pero fue divertido de leer, aunque no estoy seguro de que todo sea verdad", señaló el jugador del París Saint-Germain.

"Estoy seguro de que los que están aquí no están pensando en fiestas y sí en el fútbol. ¡La fiesta no es lo más importante!", añadió sonriente.

Draxler, integrante de equipo que ganó el Mundial hace cuatro años, fue el capitán de la Alemania 'B' que levantó la Copa de las Confederaciones hace un año en Rusia.

mw/pm/psr