Lo esencial está y tenemos que hacerlo mejor, reconoció Deschamps

AFP 16/06/2018 - 15:13

Podemos hacerlo mejor y tenemos que hacerlo mejor, aseguró este sábado el seleccionador de fútbol de Francia, Didier Deschamps, luego de la ajustada victoria 2-1 ante Australia, en el debut de ambos combinados en el Mundial Rusia-2018.

"Lo esencial está. El primer partido siempre es muy importante, y esta victoria nos coloca en la mejor posición. Fue un partido difícil contra un buen equipo de Australia, que repitió lo que habían hecho en sus cuatro juegos previos", dijo Deschamps en una rueda de prensa en el Kazán Arena.

"Por nuestra parte, perdimos mucha velocidad para avanzar, en la captura de rebotes, lo que favoreció el juego de Australia", analizó el entrenador.

Deschamps descartó que haya sido la juventud de sus dirigidos -el promedio de edad del combinado es de 24 años y medio- uno de los problemas ante los 'Socceroos'.

"No siempre estuvimos bien coordinados. Los australianos tuvieron una posesión estéril, terminaron el partido con una sola oportunidad, la pena es que nosotros se la dimos. No voy a dar una explicación porque va a ser como una disculpa (...) No es la juventud", remarcó.

Antoine Griezmann, de penal a los 58 minutos y luego de ser revisado a través del videoarbitraje la jugada que generó la acción dudosa en el área grande, y Paul Pogba (81) marcaron los goles franceses.

"No me voy a quejar sobre el uso del video porque hoy (sábado) estuvo a nuestro favor, corrigió un error, el árbitro no vio la falta y rectificó, porque hubo un error, ya lo tuvimos en el pasado donde estuvo en contra de nosotros", destacó sobre la utilización del VAR por primera vez en la historia de los Mundiales.

Perú, que más tarde enfrenta a Dinamarca en el cierre de la primera fecha del Grupo C en Saransk, será el rival de los campeones del mundo en 1998 el próximo jueves en Ekaterimburgo.

"Es un equipo de muchas cualidades. Hay un orgullo patrio, mucha pasión. Me dijeron que habían unos 30.000 peruanos en Moscú. Jugamos con Colombia en marzo (derrota de los Bleus 3-2 en el Stade de France) y vimos las características sudamericanas. Pero no solo tienen agresividad, también tienen buenos jugadores", concluyó Deschamps.

