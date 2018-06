Murray, lesionado desde hace un año, regresa en Queen's, antes de Wimbledon

AFP 16/06/2018 - 17:52

El exnúmero 1 del tenis mundial, Andy Murray, regresará a la competición la próxima semana después de un paréntesis de casi un año, para disputar el torneo de Queen's sobre hierba en Londres, anunciaron este sábado los organizadores.

El tenista británico de 31 años, actualmente relegado al puesto 157º del ranking ATP, no ha vuelto a jugar un partido oficial desde el último Wimbledon, en julio de 2017, cuando se lesionó la cadera.

"Andy Murray ha confirmado que va a jugar" en Queen's, tuiteó la cuenta oficial de la competición cuyas rondas previas arrancaron este sábado y que celebrará su final el 24 de junio.

Desde su operación el pasado mes de enero, el escocés se centró en reaparecer en la temporada de hierba. Ganador dos veces de Wimbledon, que empieza este año el 2 de julio, Murray ha aplazado su regreso hasta Queen's, generalmente visto como la antesala del torneo de Grand Slam londinense.

Murray se entrena regularmente desde hace dos semanas y tomó su decisión este viernes después de un entrenamiento con su compatriota Cameron Norrie, 79º jugador del mundo.

"Estoy entrenándome bien desde hace 15 días, progresando diariamente. Durante la última semana he jugado sets, siete u ocho en total, los últimos dos (viernes) contra Cameron. Quise esperar al día siguiente para ver cómo me encontraba. Todo está bien y por eso he decidido ir a jugar", explicó Murray.

En primera ronda del torneo de Queen's se enfrentará al australiano Nick Kyrgios. Murray nunca ha perdido ante este rival, pero habría preferido un adversario menos fuerte, después de un largo paréntesis competitivo.

