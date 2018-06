La oposición siria se abstiene de la reunión de este lunes en Ginebra

17/06/2018 - 14:54

La opositora Comisión Siria para las Negociaciones se ausentará de la reunión que comienza este lunes en Ginebra entre Rusia, Turquía, Irán y la ONU sobre la situación en Siria, según ha comunicado este domingo el portavoz del organismo, Yahya Aridi, a la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Es un encuentro para ellos, no para nosotros", advirtió el opositor. Mientras su comité no termine de concretar la lista de candidatos a la Comisión Constituyente siria, organismo responsable de la redacción de una nueva Carta Magna, "no habrá nada nuevo que decir".

La reunión fue concretada el pasado miércoles por el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan De Mistura, quien tiene previsto invitar a representantes de otros países.