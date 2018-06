Duelo sin respiro entre Erodgan y su principal rival en Turquía antes de elecciones

AFP 17/06/2018 - 14:51

A una semana de las cruciales elecciones en Turquía, los turcos asisten a un duelo sin tregua entre el presidente Recep Tayyip Erdogan y su principal rival, Muharrem Ince, un tribuno de izquierda.

Desde hace varias semanas, los dos carismáticos políticos se critican en sus mítines, haciendo que la tensión suba de cara a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 24 de junio.

En el poder desde 2003, primero como primer ministro y luego como presidente, Erdogan siempre se apoyó en su talento de orador para dominar a sus rivales, llenando sus discursos con expresiones populares, referencias religiosas y poesía nacionalista.

Pero esta vez debe enfrentar un rival de su nivel. Ince, importante líder del principal partido de la oposición (CHP, socialdemócrata), es un ex profesor de física reconocido por sus fórmulas oratorias asesinas.

La ciudad de Yalova (noroeste), donde nació Ince y de la que es diputado, fue el escenario la semana pasada de una batalla sin piedad entre los dos políticos.

El jueves en un mitin en esa localidad, Erdogan multiplicó las salvas.

"Muharrem (...) está en su cuarto mandato como diputado de Yalova. ¿Pero hizo algo por esta ciudad?", dijo recordando que su gobierno hizo construir una universidad.

Ince replicó al día siguiente en un mitin en el mismo lugar: "¿Que traje a esta ciudad? ¡Al candidato que va a ganar la presidencial!".

Erdogan vigila a los otros candidatos a la presidencia, como la "Dama de hierro turca", Meral Aksener, y el dirigente kurdo encarcelado Selahatin Demirtas, pero concentra sus críticas en Ince.

Éste le responde atacándolo en todos los frentes: la inflación al alza, la prensa acallada, la independencia de la justicia, los refugiados sirios.

Con su estilo, Ince se impuso como una de las principales sorpresas de esta campaña y despertó el entusiasmo de la base electoral del CHP, a la que las sucesivas derrotas habían desalentado.

Ince también toma gusto difundiendo en sus mítines videos que recuerdan la cooperación del pasado entre el círculo de Erdogan y el predicador Fethullah Gulen, que es hoy el "enemigo público número 1" de Ankara, que lo acusa de instigar el fallido golpe de Estado de 2016.

La capacidad de oratoria es "uno de los elementos esenciales que permitieron (a Erdogan) mantenerse en el poder y ganar casi todas las elecciones", señala Emre Erdogan, profesor de Ciencias Políticas de la universidad de Bilgi en Estambul.

"Todo el mundo pensaba que no había nadie capaz de desafiar a Erdogan en ese terreno. Pero Ince desmintió esa idea", explicó a la AFP.

Erdogan, que estaba acostumbrado a imponer su agenda y sus polémicas, pareció correr detrás del debate en varias ocasiones.

Así, el miércoles se comprometió a levantar después de las elecciones el estado de emergencia en vigor desde hace dos años, un anuncio que hizo luego de que Ince declarara que levantaría esa medida de excepción 48 horas después de su elección.

"No soy aún presidente, no puedo poner fin al estado de emergencia", dijo Ince el viernes en Yalova. "Pero usted, Erdogan, ¿por qué no lo hace ahora?", le espetó.

