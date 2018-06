Una edición única y jurásica de Doritos para ayudar a las víctimas del Kilauea

'Jurassic World: El reino caído' es la película del verano y Doritos no puede perder esta nueva oportunida. Lanza un superdorito 18 veces más grande que uno convencional.

Los más fans de la última entrega de Jurassic World estarán encantados con un dorito tamaño dinosaurio y con un packaging a la altura del estreno más jurásico ya que viene en el interior de un huevo de dinosaurio.

Eso sí, esta edición de 'Jurassic Doritos' no está al alcance de todos, y no sólo porque es una edición única, solo se subasta en Ebay de Estados Unidos y el precio ya ha superado los 12.200 dólares.

La subasta acabará el 13 de junio y el ganador recibirá su "huevo de dinosario" un mes después. Además, quien finalmente pueda adquirirlo estará colaborando con las víctimas del volcán Kilauea, ya que Pepsico ha anunciado que los ingresos íntegros irán destinados a Cruz Roja Estados Unidos.

Jurassic Doritos are here! Bid at https://t.co/aibrLchfbl, and the entire winning bid will go to the @RedCross to help people affected by the volcanic events in Hawaii. pic.twitter.com/q7wisdTZFl