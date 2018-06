Príncipe Enrique le dijo al padre de Markle que le diera tiempo a Trump

AFP 18/06/2018 - 13:55

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, explicó este lunes que su yerno, Enrique de Inglaterra, le sugirió dar "una oportunidad" al presidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista que corre el riesgo de no gustar a la Casa Real británica, Thomas Markle dijo a la televisión británica que mantuvo una charla telefónica con Enrique y que este le recomendó "dar una oportunidad a Donald Trump".

Y añadió: "no estoy de acuerdo con eso, pero me sigue gustando Enrique, tiene su política, yo tengo mi política".

Sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Enrique le dijo a su suegro que es "un experimento" y "que hay que intentarlo".

Markle explicó que su hija lloró cuando le comunicó que no iría a su boda en mayo porque tenía que someterse a una operación cardíaca, una decisión tomada en plena tormenta por haberse prestado a posar en unas fotos para paparazzi.

El padre explicó que simplemente quería mejorar su imagen, pero "que obviamente todo se fue al traste". "Me siento mal por ello", aseguró.

"Me entristeció mucho no hacerlo yo", dijo sobre no haber podido acompañar a su hija al altar.

"Desgraciadamente para mí, soy sólo una nota a pie de página en uno de los grandes momentos de la historia", lamentó.

Cuando Enrique le pidió la mano de su hija, Thomas Markle respondió, según él: "eres un caballero, prométeme que nunca le levantarás la mano a mi hija, y por supuesto te doy mi permiso".

