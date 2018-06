Ruidíaz, "el goleador histórico de las prácticas", la carta escondida de Perú

AFP 18/06/2018 - 17:29

Estrella del fútbol mexicano, Raúl Ruidíaz se toma con humor su condición de suplente con la selección peruana. "Soy el goleador histórico de las prácticas", recuerda cuando le pregunta por su acierto en los entrenamientos. Es una de las cartas escondidas del seleccionador Ricardo Gareca para jugar contra Francia.

"Los que quedamos fuera del once, intentamos aportar, no importa quién juegue, somos una familia, seguiremos apoyando al compañero", señala en rueda de prensa el menudo futbolista (1.69 metros, 65 kg) de 27 años.

Ruidíaz vive en la selección una situación difícil de digerir. Estrella indiscutible del Morelia -con el que marcó 38 goles en cuatro torneos (dos temporadas), siendo máximo realizador en el Apertura 2016 y en el Clausura 2017-, con Perú es un revulsivo que vive a la sombra de las estrellas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

En la derrota 1-0 ante Dinamarca dispuso de cinco minutos sustituyendo a Farfán: "Entré con todas las ganas de revertir todo eso, fue poco tiempo, pero me sentí muy bien".

Ruidíaz compartió delantera con Guerrero en el entrenamiento de este lunes y ambos golearon. Le preguntaron por la posibilidad de jugar en ataque junto al gran capitán.

"En todas las prácticas estoy anotando, soy el goleador histórico de las prácticas. Me sentí muy bien con él, cada vez que estamos en el campo me he sentido muy cómodo", dijo.

El menudo delantero inició el Mundial con la confirmación el 13 de junio de su traspaso al Seattle Sounders, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, a falta de que supere el reconocimiento médico.

"La llegada de Raúl a nuestro club dejó claro cómo se forjan las leyendas amarillas. Cada uno de sus goles alimentó nuestro espíritu ganador", escribieron los Monarcas de Morelia en su comunicado de despedida al peruano.

Según las informaciones de prensa, Ruidíaz ha sido traspasado por 10 millones de dólares y en Seattle se convertirá en el jugador franquicia, por lo que cobrará unos 400.000 dólares al mes.

- 'Algo cambió en mi cabeza' -

Internacional desde 2011, Ruidíaz sumó 12 partidos y un gol en el camino peruano hacia el Mundial.

La 'Pulga', ganador de tres Balones de Oro -mejor jugador, mejor delantero y máximo goleador- hace un año en la gala de la liga MX, suma 30 partidos y 4 goles con Perú, que tiene un ataque donde reinan desde hace tres lustros Farfán y Guerrero, que debutaron en 2004.

A pesar de ser un habitual en el banquillo, a principios de este año mostró su agradecimiento a Gareca: "Hace algunos años algo cambió en mi cabeza y pude terminar de explotar. Me dio la confianza necesaria para llegar a este nivel".

Tras debutar en un Mundial, Ruidíaz buscó levantar al grupo con un mensaje en las redes sociales. "Orgullo de ser parte de este equipo; orgulloso de ser peruano; hemos demostrado ser unos guerreros en momentos difíciles y hoy no será la excepción. Gracias a todos los peruanos que nunca dejaron de alentarnos. ¡Te amo Perú!", escribió en las redes sociales tras la derrota ante Dinamarca.

