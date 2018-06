Salvini se ratifica en su propuesta sobre un censo de los gitanos y recuerda que ya lo planteó la izquierda

19/06/2018 - 13:43

El viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, se ha ratificado este martes en sus declaraciones la víspera proponiendo la elaboración de un censo de la población gitana en Italia, que han generado una oleada de críticas hacia una postura que ha sido vista como racista.

ROMA, 19 (EUROPA PRESS)

"Censo de gitanos y control del gasto público. Si lo propone la izquierda está bien, si lo propongo yo es racismo", ha denunciado Salvini en su perfil de Facebook. "Yo no cambio de idea y sigo adelante", ha añadido, defendiendo que "lo primero son los italianos y su seguridad".

El líder de la ultraderechista Liga ha compartido además un enlace de una información publicada por el diario 'Il Corriere della Sera' en la que recuerda que un asesor del anterior alcalde de Milán y del actual, ambos de izquierda, ya planteó en julio de 2012 una fórmula similar con el fin de "intervenir sobre las formas de degradación e ilegalidad" en la ciudad por la proliferación de campamentos de gitanos en la misma.

Entre los objetivos fijados por Pierfrancesco Majorino y otro asesor del entonces alcalde Giuliano Pisapia figuraba en primer lugar la elaboración de "un censo familiar de los núcleos gitanos en Milán", según la información publicada por el diario.

Salvini anunció el lunes que su Ministerio retomará un plan para la elaboración de un censo de población gitana en Italia para tener "una fotografía de su situación". "Desgraciadamente, a los gitanos italianos te los tienes que quedar en Italia", lamentó.

Horas después, Salvini matizó que no tiene intención de "registrar ni tomar huellas dactilares a nadie", sino que busca "un estudio de la situación de los campamentos de gitanos" con el objetivo en primer lugar de "proteger a miles de niños a los que no se les permite asistir a la escuela con regularidad porque prefieren introducirlos en la delincuencia".

El líder del Movimiento 5 Estrellas y socio de coalición, Luigi Di Maio, expresó su satisfacción por el matiz. "Me complace que Salvini haya negado cualquier hipótesis de registro censal o ficha. Si una cosa no es constitucional, no se puede hacer", sostuvo.