Eden y Thorgan Hazard, Diablos Rojos de sangre

AFP 19/06/2018 - 13:46

Hermanos de sangre y mundialistas, los "Diablos Rojos" Eden y Thorgan cumplieron un sueño casi inimaginable hace décadas, al disputar el lunes su primer partido de Copa del Mundo juntos, que encima acabó con goleada de Bélgica ante Panamá (3-0) por el Grupo G de Rusia-2018 para gran felicidad de la familia Hazard.

Ha quedado muy atrás en el recuerdo la época en que Eden y Thorgan, hermanos de una familia con cuatro varones, pateaban en las calles de Braine-le-Comte, en Valonia, donde una apertura en el fondo del jardín desembocaba en el paraíso de un terreno de fútbol.

El lunes, los dos hermanos lucieron la camiseta de los Diablos Rojos en Copa del Mundo. En el estadio Olímpico de Sochi, Eden (27 años) fue el capitán de la selección belga y Thorgan (25 años) ingresó en el segundo tiempo en sus primeros minutos en un Mundial.

"Después del partido hemos hablado", dijo con una sonrisa Eden, el mayor de los Hazard.

"Nuestros padres deben estar más contentos que nosotros. Para nosotros, es un partido más, pero es verdad que es raro que dos hermanos jueguen en una Copa del Mundo juntos y espero que juguemos la mayor cantidad de partidos posibles", añadió el centrocampista ofensivo del Chelsea, que dio el pase decisivo en el tercer gol belga logrado por Romelu Lukaku.

- La primera de Thorgan -

Por su parte, Thorgan aseguró que había vivido la situación con total normalidad al entrar en juego a los 83 minutos, cuando el partido ya estaba sentenciado.

"No pienso especialmente en que voy a jugar con mi hermano un partido de Copa del Mundo", comentó el jugador del Borussia Mönchengladbach, más impresionado por el calibre de la competición que otra cosa.

"Es un clima un poco diferente, aun si sigue siendo un partido de fútbol. Antes del encuentro, se siente que es algo especial", explicó Thorgan.

Los dos centrocampistas ofensivos compartieron 12 minutos juntos, tiempo suficiente para que Eden le jugara un bonito balón abierto a Thorgan, que envió 'de primera' a Lukaku (90+1) sin demasiada precisión.

Ese momento podría haber sido el más feliz para sus padres Thierry y Carine, ambos exjugadores, al ver al N.10 y N.16 hacer de las suyas en una Copa del Mundo como en el jardín de casa hace años.

"Estoy feliz por haber entrado y haber debutado en Copa del Mundo, espero que todo siga igual", apuntó Thorgan tras su duodécima aparición con los Diablos Rojos, lejos de los 87 partidos que lleva Eden.

- Como los Charlton -

El partido por momentos se puso duro y rústico. Y Eden recibió alguna falta que generó la reacción de los suyos al término del partido.

"Siempre digo lo mismo, no soy lo suficientemente protegido. Pero no me quejo jamás, forma parte del juego cuando uno tiene mucho tiempo el balón en los pies", sostuvo el 10 del Chelsea.

Su seleccionador, Roberto Martínez, también reclamó por la integridad física de su estrella.

"Mi preocupación es que con una patada de esas nos podamos perder el talento de un jugador como Eden Hazard", dijo el español.

Bélgica ahora deberá confirmar contra Túnez el próximo sábado, antes de cerrar su campaña de primera fase ante Inglaterra, en el Grupo G. Y por qué no soñar.

Ya hubo hermanos campeones del mundo, una quimera que lograron primero los hermanos alemanes Walter (Fritz y Otmar en 1954) y más tarde los ingleses Charlton (Bobby y Jacky en 1966).

jed/gv/psr