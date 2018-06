Xi Jinping aplaude ante Kim Jong Un el "positivo" encuentro con Trump y aboga por mantener la "amistad"

19/06/2018 - 15:54

El presidente de China, Xi Jinping, ha reconocido en un nuevo encuentro con el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, los "positivos" resultados surgidos del encuentro mantenido por este último con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a lograr la desnuclearización de la península coreana y un tratado de paz definitivo.

PEKÍN, 19 (Reuters/EP)

Se trata de la tercera reunión entre Kim y Xi y ha estado marcada, al igual que las anteriores, por el secretismo. La cadena de televisión estatal CCTV ha contado que el dirigente norcoreano permanecerá en China hasta el miércoles, aunque su agenda no está clara, y ha mostrado imágenes de ambos líderes junto a sus respectivas esposas.

"No importa los cambios en la situación internacional y regional, no habrá cambios en la posición firme del Gobierno y el partido chinos para consolidar y desarrollar las relaciones China-Corea del Norte", ha afirmado Xi ante Kim, según las declaraciones citadas por medios oficiales. "La amistad entre el pueblo chino y el norcoreano no cambiará y el apoyo de China a la Corea del Norte socialista no cambiará", ha añadido.

Kim, por su parte, ha afirmado que esperaba trabajar con China y otros actores para avanzar en el proceso de paz. Las dos Coreas permanecen técnicamente en guerra desde el conflicto que libraron a mediados del siglo XX, tras la cual firmaron únicamente un armisticio.

El Gobierno de Corea del Sur se ha pronunciado sobre esta tercera visita de Kim al país vecino y confía en que Pekín desempeñe "un papel constructivo" para el objetivo común de la desnuclearización. "Esperamos que la visita de Kim Jong Un contribuya a eso", ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, Noh Kyu Deok.