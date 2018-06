Un dron del Ejército de Israel se estrella en territorio de Siria

19/06/2018 - 20:27

Un dron del Ejército de Israel se ha estrellado este martes en la localidad siria de Jader, ubicada cerca de la frontera común, según han confirmado las Fuerzas de Defensa Interna (FDI).

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las FDI han señalado que el accidente se ha debido a un problema técnico y han recalcado que no existe preocupación en torno a la posible pérdida de información sensible, tal y como ha recogido el diario local 'Yedioth Ahronoth'.

El Ejército israelí ha llevado a cabo en los últimos meses varios bombardeos contra objetivos iraníes en Siria, donde Teherán apoya a Damasco en la guerra desatada en 2011. Asimismo, drones operan en la zona fronteriza.

Las autoridades israelíes aseguraron además en abril que el dron iraní que derribó en febrero sobre su espacio aéreo estaba "cargado de explosivos" y tenía como objetivo "atacar Israel".

Poco después del incidente, el representante de Jamenei en las Fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Alí Shirazi, resaltó que "si a Israel le interesa seguir unos días más con su vida maligna, tiene que dejar de cometer estupideces".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, ha recalcado que Israel adoptará todas las medidas necesarias para evitar que Irán establezca una base militar permanente en Siria. "No importa el precio, no permitiremos a Irán tener una presencia permanente en Siria. No tenemos otra opción", sostuvo.