El Congreso aplaza el debate sobre la ley de procedimiento de la justicia transicional a petición de Duque

19/06/2018 - 21:28

La Cámara de Representantes y el Senado de Colombia han acordado este martes aplazar el debate sobre la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional ideada por el Gobierno saliente de Juan Manuel Santos y las FARC en el acuerdo de paz, a petición del presidente electo, Iván Duque.

BOGOTÁ, 19 (EUROPA PRESS)

Centro Democrático, el partido político fundado por el ex presidente Álvaro Uribe y al que pertenece Duque, ha presentado una proposición en ambas cámaras que ha sido aprobada gracias a la mayoría parlamentaria que le conceden las alianzas forjadas por el candidato conservador en campaña electoral.

"Hasta tanto haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria, el Senado no va a estudiar la ley que establece el procedimiento de la JEP (...) No se puede reglamentar una ley que no existe jurídicamente", ha explicado el senador 'uribista' Alfredo Rangel.

Duque había pedido horas antes a diputados y senadores que apoyaran la propuesta esgrimiendo que el Congreso podría incurrir en "un vicio de forma grave" si continúa avanzando en la reglamentación de una ley que aún debe recibir el visto bueno del alto tribunal.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, ha pedido a la sede legislativa que "reconsidere" su decisión. "No puede dilapidar una opción como esta (...), mas cuando el país entero, las víctimas, nosotros mismos y la comunidad internacional reclaman la urgencia de tener unas normas de procedimiento", ha dicho.

Por su parte, el ministro de Interior saliente, Guillermo Rivera, ha recordado que la ley de procedimiento de la JEP tiene carácter de urgencia y ha anticipado que el bloque oficialista volverá a presentar el borrador en la próxima sesión parlamentaria. "El Gobierno no se va a resignar", ha sostenido, según informa la prensa local.

La JEP es una pieza clave del acuerdo de firmado en 2016 con las FARC, pero también el principal blanco de Duque y el 'uribismo' porque creen que es un "mecanismo de impunidad". La JEP tiene el mandado de juzgar los crímenes más graves cometidos por todos los actores del conflicto armado, tanto agentes del Estado como guerrilleros, con penas alternativas a la cárcel para quienes aporten verdad y hasta 20 años de cárcel para quienes no confiesen.

Duque arrancó la campaña electoral prometiendo tumbar el acuerdo de paz, si bien poco a poco ha ido moderando el discurso y en la recta final se comprometió a preservarlo, aunque con "modificaciones" en los puntos más polémicos, como la JEP y la participación política de los ex guerrilleros.

Duque ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado domingo pero no tomará posesión del cargo hasta el próximo 7 de agosto, cuando expira el mandato de Santos. La transición de poder en la Casa de Nariño comenzará a orquestarse este jueves.